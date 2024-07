Arquitecta realiza estudio sobre la relación entre el sarape y la arquitectura de Saltillo

Dávila mencionó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Saltillo se perdieron cerca de 30 edificios con valor patrimonial en 2022, equivalente a 2.5 cada mes. De hecho, algunos de los inmuebles que documentó para su investigación ya no existen, aunque los que figuran como tal en la tesis sí.

“Me encontré con muchos ejemplos, con diversas variaciones, no solamente de este elemento, del diamante en sí, sino otros elementos que veo o se pueden ver en el sarape y que se pueden, con un ejercicio de abstracción, similitud y análisis visual, encontrar en un elemento arquitectónico”, agregó.

“A mi me gustaría que se le diera difusión por la cuestión de esta pérdida del patrimonio y que realmente un hallazgo de este tipo no se había estudiado a profundidad. Es muy probable que otras personas hayan notado que el diamante viene de algún y tiene cierta intencionalidad, que se parecen, pero un estudio así pienso que puede afianzar el tema del patrimonio en otras esferas, no nada más en lo académico, para que pueda seguirse preservando y conservando lo que queda”, señaló.

A unos meses de que Saltillo llegue a su 447 aniversario la ciudad sigue perdiendo joyas de esta arquitectura menor que conforman el panorama urbano de la ciudad, cuentan la historia de la misma y la dotan de identidad. Esta investigación entrega con datos más razones para protegerla y conservarla.