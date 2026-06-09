Azalea Go, Rob Dyeet, Saku y más: Brillarán los artistas locales en la FINA 446

Este año la programación de la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA) hizo un lugar especial para el talento local, con varias jornadas donde cantantes, raperos, bandas de rock, cumbia y otros géneros mostrarán al público lo que pueden hacer sobre el escenario. “Es nuestra visión, poder fortalecer a nuestros artistas locales brindándoles un espacio, una oportunidad para que puedan mostrar su talento. Era un tema que veíamos que la ciudadanía demandaba y por eso nos dimos a la tarea de darle un espacio a estas expresiones”, comentó para VANGUARDIA Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

Muchos de estos conciertos se realizarán en el Loop Concert Bar, ubicado en 520 del bulevar Valdés Sánchez. El primero será “Make some noise: Punk, pop, boleros y rock”, el 21 de junio a las 19:00 con la participación de Andrea Ledezma, Maxim Volpe y Saku. La siguiente fecha contará con la presencia de los cantantes Gabriela Boone, Azalea Go, Alej Cázares, Alo Eliriver y Fernanda López en el show “Hombres y sus mentiras”, 28 de junio a las 19:30. El 12 de julio se presentará el espectáculo “Anthems” a cargo del Coro Contemporáneo de Espacio Escénico a las 17:00 horas y el día 19 se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas el K-Pop Fest con, la presencia de Danzanity, Hype Bazaar, K-idsPop Demon Hunters, Six the Concert y otras agrupaciones.

Más que un concierto Dentro de la FINA, pero también como parte del Fut Fest en el Biblioparque Norte, se presentarán varios espectáculos que van más allá de simples conciertos. Esto será el día 19:00 de junio iniciando a las 19:00 horas con Alejandro “Set en Vivo: Concierto de Rock Latino”, seguido a las 20:00 horas por el performance que fusiona danza, teatro, música y narrativa “Post-debut: Cartografía de una dualidad” de Rob Dyeet, para concluiar a las 21:00 horas con la “Cumbimor: Cumbia del desierto el deseo” de Azalea Go. Más adelante, el 25 de junio se presentará la Banda París, con un tributo a los más grandes éxitos de la música mexicana a las 20:00 horas, seguida de Radikal Club con un concierto de Ska.

El 2 de julio se llevará a cabo, también en el Biblioparque Norte, el Salti Rock a partir de las 18:00 horas con Sexta Línea, celebrando su primer aniversario, junto a Coyle, Artificial, Jann y Fonte, que también celebra 20 años de trayectoria. Y para finalizar la presencia local en el Fut Fest el día 9 de julio se presentarán Grupo Alcance y la Zappe Country Band a partir de las 20:00 horas. Ellos no son los únicos, hay decenas más de artistas que tendrán presentaciones en las próximas semanas. Puedes encontrar más información en la cartelera de la FINA, disponible en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

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