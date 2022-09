Pitt estuvo en la inauguración de la exposición junto a Cave y Houseago, siendo esta una visita totalmente inesperada al país nórdico, debido a que el museo mantuvo en secreto la participación del actor estadounidense hasta el último momento.

Por su parte, Pitt expresó a los medios locales que el arte consiste en ser honesto frente a la vida y admitió que también reflexionó sobre el fracaso de las relaciones humanas.

Publicidad

“He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado”, explicó Pitt a la televisión finlandesa YLE.

En esta exhibición sin duda lo que llama a la atención entre las obras expuestas resalta la primera creación del famoso actor de Hollywood, “House A Go Go”; quien inició a dedicarse a la escultura después de su divorcio de la también actriz Angelina Jolie en 2017.

TE PUEDE INTERESAR: Brad Pitt, revela que padece prosopagnosia o ceguera facial

Publicidad

“House A Go Go” es una casa en miniatura que está formada por pedazos de madera desechados que Pitt recogió del suelo en el estudio que su amigo Houseago tiene en Los Ángeles.

En lo que se refiere a los otros trabajos del actor están un panel de yeso moldeado que representa una escena narrativa de un tiroteo y un ataúd de bronce fundido del que sobresalen partes del cuerpo humano que buscan liberarse de su encierro.