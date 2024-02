Carmen Boullosa recibe el Premio Bellas Artes de Literatura 2023

“ Enlazo con nudos firmes poema y novela. Y cuando una intuición me habla, no es inusual que no sé en qué va a terminar el texto, Sí será un poema, una narración, o si devendrá en una combinación de imágenes y palabras ”, afirmó la escritora que fue elegida por unanimidad por el jurado integrado por Brenda Lozano , Claudina Domingo y Ana Belén López , por “su amplia trayectoria”.

Brenda Lozano, al leer el Acta del Jurado, dijo que Boullosa ha explorado una gran diversidad de temas y géneros literarios en las últimas décadas, por lo cual ha logrado, a través de sus publicaciones, una gran resonancia internacional y ha llevado lejos la literatura escrita por mujeres mexicanas.

Agradeció a Boullosa “abrirnos puertas a las escritoras que seguimos. Ábrenos más”, dijo y agregó: “Tú nos has abierto un montón de puertas a nivel internacional en muchísimos de los aspectos que implica también la escritura, tú has experimentado un montón de espacios en la cultura, has dado clases en las universidades más importantes del mundo, has experimentado con tantos géneros literarios. Nos has abierto puertas importantísimas en un tiempo en el que ser mujer, ser mexicana era imposible ser escritora”.

Lozano también destacó que existan estos premios dirigidos a mujeres escritoras. “Hay muy pocos espacios, históricamente se ha invisibilizado el trabajo de las escritoras. La importancia de estos espacios es enorme, hay que defender estos espacios”.