Existen y resisten: Crece el Mapa de Escritoras de Mexicanas

“Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción”, decía la autora británica Virginia Woolf en su ensayo publicado en 1929, en donde exponía las dificultades de las mujeres en la literatura. Han pasado 92 años desde aquella declaración, y aunque el mundo ha avanzado en materia de igualdad de género, aún queda mucho por hacer. Con este objetivo nació el Mapa de Escritoras Mexicanas, creado por la poeta Esther M. García en mayo de 2020, quien encontró la forma de reconocer y ubicar a un sinfín de autoras nacionales a través de un solo click.

“Ya había habido muchas polémicas en la literatura a nivel nacional, inició con el hashtag Ropa Sucia y luego el Me Too de Escritores, en donde se denunciaban varias violencias en el sector. Después, la controversia se detonó con lanzamiento del programa ‘Brigada Para Leer en Libertad’, en donde todos los expositores eran hombres, y las únicas tres mujeres que ellos consideraban ‘dignas’ de participar, no podían hacerlo por ‘problemas de agenda’. ¿Por qué todo tenían que ser centralizado? ¿Solo existen tres mujeres escritoras en México?”, señaló la poeta en entrevista con VANGUARDIA.