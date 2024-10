¿Cine de terror en un estacionamiento? Vuelven las proyecciones de cine inmersivas en el Festival Ánimas del Desierto

“Hay una gran chamba de la gestión de buscar espacios. Primero es imaginarte dónde se puede proyectar, y normalmente son espacios quizá un poco olvidados, antiguos, que tengan historia, entonces ahí fui pensando y con ayuda de que Dulce [Niño], que conoce mucho los lugares de Saltillo, fuimos pensando. Algunos de plano me dijeron que no se podía; Chucky planeaba ponerla en una juguetería, pero me dijeron que no y terminamos llevándola a Soriana Coss y me parece genial”, explicó.

“Otra parte de esto también es el rescate de los espacios y la gente sepa o recuerde que existan. Por ejemplo, en el caso del Parque V. Carranza, hermoso pero al mismo tiempo olvidado, la gente lo conoce pero no conoce estas ruinas que están ahí. Yo me he dado cuenta sobre todo en los comentarios de Facebook de la primera edición que todos decían que no es lo mismo ver la película en una sala de cine y lo que les llama la atención es que son espacios que tienen una relación”, agregó, “en esta segunda edición voy a hacer una pequeña introducción para explicar también porqué se está proyectando ahí [...] Queremos que la gente sepa de los espacios que tienen, un poco de su historia y que los conozcan y acostumbren a visitarlos, como el Museo de la Revolución”.

Este es uno de los eventos con los que inicia el Festival Ánimas del Desierto, que se inaugurará este sábado 26 de octubre a las 18:30 en la Plaza de Armas, donde también se abrirán al público las exposiciones del Festival Paso de la Mariposa Monarca, así como las calaveras, catrinas y alebrijes monumentales intervenidos por artistas locales.