$!Compositor coahuilense Antonio Juan-Marcos gana premio en Estados Unidos por su obra El canto de Macario

La mayoría de las orquestas actuales concentran sus repertorios en los clásicos de hace cien, doscientos o más años, obras inmortales que el público también desea escuchar a cargo de estas agrupaciones. Pero hay también propuestas nuevas, proyectos que buscan expandir estos programas más allá del canon y uno de esos acaba de ser condecorado a nivel internacional. Se trata de la obra “Canto de Macario” del compositor coahuilense Antonio Juan-Marcos, que estrenó en 2024 con la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, y acaba de obtener la medalla de plata en las categorías de Partitura Original y Concepto del Global Music Awards.

“Es un trabajo largo del componer música orquestal, es algo que te toma todo tu tiempo, tu atención, tu entrega durante varios meses”, expresó para VANGUARDIA el artista originario de Torreón. Los Global Music Awards son una competencia musical internacional creada en 2011, considerada el “sello dorado de aprobación” de la industria. Anuncian a sus ganadores ante una lista de más de 20,000 músicos, managers, sellos y medios.

“[Carlos Miguel Prieto y yo] platicamos la idea de hacer algo nuevo, juntos, y vio que en mi trabajo de composición estoy muy inspirado por la literatura, dijo que por ahí sería interesante hacer algo para Minería y fue él quien pensó en algún cuento”, compartió sobre el origen de este proyecto. “‘Macario’ es un cuento que tengo entre las manos, por así decirlo, musicalmente, desde hace años. Cuando estudiaba en el Conservatorio de París hice una pieza para bombo y electrónica donde trataba de recrear la sonoridad del tambor que Macario tenía en la cabeza, esta obsesión. Después hice un monodrama para contratenor y ensamble, en el que también me inspiré en Macario y escogí palabras y frases del cuento y las musicalicé. Ahora tras esta plática volví a pensar en este cuento pero ahora en un universo sonoro muy diferente, una pieza puramente orquestal, sinfónica, de instrumentación, pero con una especie de imaginario sonoro en torno a este cuento que ya había interiorizado”, agregó.

La obra “busca dar expresión sonora al mundo interior del personaje (su inocencia, su amor por Felipa, la violencia del pueblo, el tambor imaginario que le sirve de centro emocional)”, algo que Juan-Marcos exploró por medio de una impresión que pudiera capturar su lectura de este cuento. “Aunque nace a partir de la literatura, también lo hace a partir de un cuento que me ha acompañado porque justo me parece no narrativo, es una impresión [...] Hay mucho más un monólogo y un imaginario que va de un pensamiento a otro que una sucesión de acciones dramáticas. Entonces eso te lleva como lector a la vida interior del personaje, que flota en el tiempo. Lo que hice fue tratar de capturar esas experiencias sensoriales, que nos las revela con tanta soltura y con tanta franqueza”, dijo.