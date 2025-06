$!‘Conejos en el valle de la muerte’: ¿Podrías sacrificar una vida para salvar otra? Se preguntan en el teatro

“Mario puede ser incluso estereotípico, un abogado muy cuadrado”, agregó Rodríguez, “y justo por ahí lo vamos trabajando, desde el pragmatismo y la utilidad de las cosas. Me ha costado trabajarlo porque me identificaría más con Renato, en su idealismo, y trabajar un personaje así me vino a replantear ciertas cosas”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Te acabarás mi agua’: Artista se ‘inspira’ en campaña oficial para cuestionar la crisis del agua en Saltillo

El montaje cuenta con la producción de Juliana Pugliese y Uriel Contreras, el diseño de la escenografía está a cargo de Puri Méndez y la construcción de Laureta Pugliese, vestuario de Jaz Lara, con música original de Alejo Real, vocalista de la banda Nebraska.

“Conejos en el valle de la muerte” tendrá funciones los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de junio en el Centro Cultural La Besana a las 19:30 horas. Los boletos se pueden conseguir en taquilla, al 844 444 8826 o en las redes sociales de Frenesí Colectivo Teatral.