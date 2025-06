$!‘Te acabarás mi agua’: Artista se ‘inspira’ en campaña oficial para cuestionar la crisis del agua en Saltillo

A raíz de la crisis hídrica que está viviendo Saltillo y en medio de las manifestaciones para que las autoridades atiendan la problemática, la artista Any Martínez creó una serie de imágenes que capturan las preocupaciones de la ciudadanía y se han vuelto virales en redes sociales.

Explicó que una de las imágenes directamente señala la instalación de una planta de Coca-Cola en la ciudad, algo que encendió alarmas hace unas semanas. Al aclararse que sería solo un centro de distribución, Any cambió la consigna y amplió el mensaje para incluir a toda la industria.

“ Me pareció muy similar cómo quieren darle responsabilidad a la gent e, que sí tienen su responsabilidad, pero se les sigue dando chance a las industria de que absorban todo lo que necesitan y la gente se le está cortando”, agregó.

“Porque no nada más es la Coca-Cola, pues tenemos muchos problemas relacionados con el agua, como la privatización de las áreas naturales, que tienen acuíferos, el gran consumo de las industrias, que siguen llegando más plantas industriales y así la segunda edición, la de la niña, cuestiona eso”, señaló, “a mí me parece muy irónico que se le de tanto peso a la responsabilidad ciudadana y no se le de tanto peso a la responsabilidad de organismos de gobierno, de Aguas de Saltillo”.

TE PUEDE INTERESAR: Teatro de Cámara ‘Jesús Valdés’ seguirá esperando para reapertura

Realizadas con la técnica de stencil, que a partir de su diseño las plantillas fueron creadas por la también artista Natalia Blanco y La Panorámica Editorial, esta contestación a la campaña oficial ha generado respuestas muy positivas y entusiasmo por ser replicada. De hecho ya está preparando una plantilla sin texto para que las personas coloquen sus propias consignas, relacionadas con el tema, y en la manifestación que se llevará a cabo el sábado 14 a las 16:00 horas en la Plaza Nueva Tlaxcala, para continuar luchando por el derecho al agua, estará pintando cartulinas para los asistentes con estas imágenes.