Conoce el trabajo de los ceramistas de Coahuila en la exposición ‘Cerámica del desierto 4.0’

Mauro Marines
por Mauro Marines

La muestra colectiva que se inauguró este jueves en el Centro Cultural Teatro García Carrillo reúne a escultores y ceramistas de Saltillo, Monclova y Torreón para dar a conocer la práctica actual en este material

Artes
/ 30 enero 2026
La escultura en cerámica está más viva que nunca en Coahuila y la exposición “Cerámica del desierto 4.0” demuestra la versatilidad de este material y la diversidad de propuestas que los creativos de la entidad son capaces de generar.

Inaugurada este jueves en el Centro Cultural Teatro García Carrilo, la muestra reúne el trabajo de artistas, escultores y ceramistas de Saltillo, Monclova y Torreón, como un vistazo al estado actual de esta práctica en la región.

$!Conoce el trabajo de los ceramistas de Coahuila en la exposición ‘Cerámica del desierto 4.0’

“Cada año se integran más talleres y más artistas”, explicó a VANGUARDIA el artista Sinhué Delgado, organizador de la expo, “estamos convocando a creadores que trabajan ya con este material. Por ejemplo, Roy Carrum tiene su horno, ya se independizó y así van creciendo los talleres”.

La cuarta edición de esta plataforma continúa su objetivo de dar a conocer la escena de la cerámica coahuilense, independiente de tema o aproximación al uso de este material, por lo que se pueden encontrar desde esculturas convencionales, piezas hiperrealistas, abstractas, que experimentan con las quemas, los óxidos y las intervienen de diferentes maneras.

$!Conoce el trabajo de los ceramistas de Coahuila en la exposición ‘Cerámica del desierto 4.0’

“Tenemos ya varios años viendo una evolución. En Torreón han dignificado la cerámica, ya están montando sus exposiciones, y por ejemplo tenemos compañeros como Rafa Yáñez cuya calidad se ha vuelto impecable”, comentó.

La exposición incluye el trabajo de artistas como Abdiel Abel Valenzuela, Abigail Aráoz, Alejandra Berrueto, Alejandra Coronado, Alejandro Cisneros, Alexa Quiroz, Alhelí González, Anabel Fuentes, Any Martínez, Antonio Herrera, Armando Meza y Asís Jaramillo.

$!Conoce el trabajo de los ceramistas de Coahuila en la exposición ‘Cerámica del desierto 4.0’

Junto a ellos están Ebel Charles, Elisa María Serra, Elisa Rábago, Elsa Fraire, Estefanía Ramírez, Fátima Buitrón, Federico Jordán, Fher Galván, Gabriela Guevara, Gabriela Recio, Georgina Chapa, Humberto Torres, Jesús Soto, Jorge Alvarado, Jorge Palomares y José Gerardo Ramírez.

Y se suman Karla Arellano, Mae Delgado, Maleny Rocha, Mane Delgado, Mariela Gutiérrez, Martha Garza, Michelle Josafat Gaytán, Mónica Martínez, Natalia Alejandrina Blanco, Rafael Yáñez, Raymundo Rodríguez, Roque Siller, Rosalina Cervantes, Rosy Ayala, Sinhué Delgado, Tania Hernández, Vange Tamez, Víctor Venegas y Yohanna González.

La exposición estará durante el mes de febrero abierta al público.

TEMAS
Arte
Exposiciones
Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

