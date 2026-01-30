$!Conoce el trabajo de los ceramistas de Coahuila en la exposición ‘Cerámica del desierto 4.0’

La escultura en cerámica está más viva que nunca en Coahuila y la exposición “Cerámica del desierto 4.0” demuestra la versatilidad de este material y la diversidad de propuestas que los creativos de la entidad son capaces de generar. Inaugurada este jueves en el Centro Cultural Teatro García Carrilo, la muestra reúne el trabajo de artistas, escultores y ceramistas de Saltillo, Monclova y Torreón, como un vistazo al estado actual de esta práctica en la región.

“Cada año se integran más talleres y más artistas”, explicó a VANGUARDIA el artista Sinhué Delgado, organizador de la expo, “estamos convocando a creadores que trabajan ya con este material. Por ejemplo, Roy Carrum tiene su horno, ya se independizó y así van creciendo los talleres”. La cuarta edición de esta plataforma continúa su objetivo de dar a conocer la escena de la cerámica coahuilense, independiente de tema o aproximación al uso de este material, por lo que se pueden encontrar desde esculturas convencionales, piezas hiperrealistas, abstractas, que experimentan con las quemas, los óxidos y las intervienen de diferentes maneras.

“Tenemos ya varios años viendo una evolución. En Torreón han dignificado la cerámica, ya están montando sus exposiciones, y por ejemplo tenemos compañeros como Rafa Yáñez cuya calidad se ha vuelto impecable”, comentó. La exposición incluye el trabajo de artistas como Abdiel Abel Valenzuela, Abigail Aráoz, Alejandra Berrueto, Alejandra Coronado, Alejandro Cisneros, Alexa Quiroz, Alhelí González, Anabel Fuentes, Any Martínez, Antonio Herrera, Armando Meza y Asís Jaramillo.