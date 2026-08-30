$!Conoce los DinoLibros: Historias que unen a los padres con sus hijos

Cinco historias sobre la seguridad en las redes sociales, el bullying, la presencia de los padres de familia en la crianza, el uso de vapeadores y la ansiedad han encontrado resonancia ya en miles de familias saltillenses gracias los DinoLibros. Escritos por Gabriel Salas e ilustrados por Ariel Leviel, la serie de cuentos es posible gracias a los más de 20 años de experiencia en el área de la creatividad de su autor, así como más de dos décadas de experiencia como padre. “En las noches yo siempre les contaba un cuento partir de la ‘Licuadora de Idea’, tú me dices cinco cosas y con esas vamos a inventar un cuento. Todas las noches era un cuento, en una de esas salió la historia de ‘Paco, el buleador buleado’, la primera que se publicó”, compartió para VANGUARDIA.

“La historia de un dinosaurio que era bully y por azares del destino su familia se cambia de ciudad y ahora adonde va es el buleado, entonces siente en carne propia lo que le hizo a los demás”, agrego. Una vez escrito, decidió inscribirlo a un concurso de cuentos ilustrados, donde empezó su colaboración Leviel, y aunque en su momento no obtuvo resultados, se quedó guardado y terminado hasta que hace dos años, reconociendo su vigencia, decidió retomar su distribución. “Mi objetivo luego fue que a través de la Secretaría de Educación se distribuyera, les gustó un montón el proyecto”, dijo, “y en lo que fueron haciéndose juntas yo seguí escribiendo. Después salió el de la ansiedad, luego el del uso de los aparatos electrónicos sin supervisión de un adulto, que también es super actual, y luego el del uso del vapeador, ahorita los chavitos lo traen como juego pero es super peligroso”.

Así nacieron además de Paco “Mati y las sombras del bosque”, Dul y el desierto digital” y Dito y la nube de las malas decisiones”. El más reciente de los cinco “Numa y el nido vacío” es tal vez el que más está dirigido a los padres, al abordar “las áreas de oportunidad y las cosas en las que uno, de manera consciente o inconsciente nos equivocamos”, incluyendo la ausencia que puede llegar a existir de los tutores en la familia, sea física o simbólica. Si bien la distribución no se concretó parte de la dependencia, el Museo del Desierto apadrinó el primer tiraje, con 9 mil impresiones, que aún están a la venta en la tienda del recinto y en la plataforma del autor. El éxito, que lo ha llevado a promocionarlos hasta la capital mexicana, en programas como ¿Qué tal Fernanda? con Fernanda Familiar, también se refleja en la adopción que hizo de los mismos el Colegio Zaragoza y los talleres que se han realizado sobre sus temas en empresas como Tupy.