$!‘Croniquillas del Saltillo’ de Carlos Gaytán Dávila: El testigo del Saltillo que ‘hoy quisiéramos tener’

“Yo no sé porqué le puso ‘Croniquillas’, cuando este maravilloso libro, tiene cerca de mil páginas, y tiene una serie de remembranzas, de datos, de fechas de nombres, de calles, habla lo mismo del rock que del Cinema Palacio. Habla de la calle de Victoria, de la Escuela Normal”, expresó Aguirre Perales al inicio de la conversación.

El libro, contó también, surgió como una invitación a llevar al papel una serie de cápsulas con las que cerraba su noticiero en la XEKS, donde leía distintas historias urbanas. A partir de ahí, y con apoyo de algunos de tres compañeros de esa producción, se lanzó a entrevistar e investigar, para poder llenar aún más de anécdotas este compendio.

“Son mil páginas, no es fácil leer un libro de mil páginas, pero se pueden ir, como lo hice yo, personaje por personaje, historia por historia, y con unas dos o tres historias diarias el tiempo se pasa, y en menos de un mes empieza a darle fin a las ‘Croniquillas del Saltillo’”, concluyó Abundis, emocionado, “son tantas las historias que ustedes van a encontrar en este hermoso libro de Carlos Gaytán, que yo no sé si lo vaya a vender o regalar, pero ustedes tienen que tener este libro en su casa, para que el tiempo no borre lo que era el Saltillo que todos quisiéramos hoy tener”