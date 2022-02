$!Daniel Saldaña París: Una obra entre la escritura, el dolor y el baile

Las ciudades, los espacios, el cuerpo, el dolor, el baile, son algunos de los temas que han rondado en la mente de Daniel Saldaña París durante los últimos años, de tal suerte que dieron forma a dos libros que, desde hace unas semanas, circulan en las librerías: “Aviones Sobrevolando un Monstruo” y “El Baile y el Incendio”, ambos publicados por Anagrama. En “Aviones Sobrevolando un Monstruo”, el escritor mexicano echó mano de algunos ensayos que escribió para distintas publicaciones con el propósito de armar una suerte de “autobiografía en pedazos, fragmentaria”. “Siempre he escrito cosas de no ficción, pero nunca me había animado a reunirlas o armar un libro propiamente dicho, sentía que todavía le faltaba a mi trabajo más autobiográfico o ensayístico, pero siempre publiqué cosas en ese tono. Luego empecé a juntar todo lo que tenía. He trabajado mucho como editor de libros y una parte que disfruto mucho del proceso de ensamblar el libro es trabajar con materiales que ya están y tratar de imaginar órdenes posibles, organizaciones, estructuras. Ahí también hay un trabajo creativo, pero un poco menos angustiante que el de la escritura”, relata en entrevista. Los textos que integran el libro se desarrollan en distintas ciudades como La Habana, Cuernavaca, Montreal, Madrid y la Ciudad de México, cuyo ensayo le da título al libro. Los relatos no buscan ser una crónica de viaje, más bien son un testimonio de los espacios, de la resignificación de las casas y de los cambios que experimenta el cuerpo cuando existe una conciencia profunda del dolor.

"Nos quedan las familias quebradas, los padres ciegos o

envejecidos, la resignada compañía de quienes nos dieron vida y luego se hartaron de nosotros, pero que nos toleran como se tolera una pierna mala que duele en los días de lluvia."

“El hilo conductor que encontré fue que tengo muchos textos sobre espacios, no solo sobre ciudades, también sobre las casas en las que he vivido y cómo el acto de habitar una casa y luego abandonarla deja marcas. Me interesa mucho el espacio, la arquitectura, las ciudades, el urbanismo. “Elegí la Ciudad de México, que no aguanto mucho. Puedo vivir ahí un par de años y luego me empiezo a saturar y me tengo que ir; Cuernavaca, la ciudad de mi infancia; Madrid, donde estudié la licenciatura y estuve cuatro años; Montreal, que viví allí desde 2015 a 2018 y que es una ciudad muy extrema por las condiciones climáticas; y luego La Habana, que es un lugar donde nunca he vivido, pero al que me une una historia un poco extraña porque desde chiquito mis papás me dijeron que me habían concebido ahí, porque eran muy comunistas en la época y se fueron a un intercambio sindical”, relata el autor de “En medio de extrañas víctimas”. Cuando tenía 29 años, Daniel fue diagnosticado con artritis reumatoide, un padecimiento que lo ha llevado no sólo a ver su cuerpo de otro modo —y utilizar drogas para combatir el dolor—, también al proceso de la escritura.

“En este libro el cuerpo es súper importante. Hace unos años empecé a tener un dolor crónico muy intenso en el cuerpo, en las articulaciones, y me diagnosticaron artritis reumatoide y es algo que marcó mucho mi relación con el cuerpo, como que antes no era tan consciente de ser un cuerpo escribiendo y ahora siento que la escritura es una especie de coreografía diminuta y medio minimalista de mi cuerpo doblado sobre sí mismo para poder escribir. Soy muy consciente de la presión de la pluma en los dedos y la presión que yo ejerzo sobre el cuaderno. Cada vez he ido avanzando más hacia una reflexión constante del cuerpo y del cuerpo que escribe, del cuerpo que se duele y del cuerpo que baila, que es otro tema que me interesa mucho. “También, de una manera más tangencial, pero presente, está la relación con ciertas sustancias psicotrópicas que aparecen a lo largo del libro. Hay una etapa importante de relación con la morfina en el texto sobe Montreal y aparece por ahí el LSD que también tuvo un protagonismo importante en mi juventud”, complementa.