$!Del tatuaje a la pintura: Félix Ruiz y Miguel Saavedra inauguran ‘Arché’

“Arché” es un concepto filosófico fundamental para la filosofía de la Antigua Grecia que significa el inicio del universo, Tales de Mileto quiso explicar un principio para todo, un “Arché” que encontró en el agua, la cual fue para el filósofo y matemático griego el principio de todas las cosas ‘”todo está hecho de agua” decía. Así, bajo este concepto Félix Ruiz y Miguel Saavedra titularon su primera exposición de pintura al óleo, técnica en la que incursionaron gracias a su oficio como tatuadores.

“Nosotros decidimos ponerle ‘Arché’ a la muestra por la connotación filosófica de la palabra que significa origen o comienzo del mundo y del universo, unos dijeron que era el agua, otros la tierra, pero para nosotros fue regresar al acto de los más antiguos (la pintura). Nosotros no pintábamos, pero en un momento nos aventuramos y dijimos, vamos a descubrir que hay ahí, también lo hicimos para practicar y evolucionar en nuestro trazo en el tatuaje y al mismo tiempo el tatuaje nos ayudó a interesarnos en la pintura, tal vez si no tatuáramos no estaríamos aquí” explicó a VANGUARDIA, Félix Ruiz durante la inauguración de esta muestra, el pasado jueves 24 de febrero, en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario.