¿Son peligrosas las manicuras en gel?

Por: Melinda Wenner Moyer

P: Hace poco leí que las lámparas UV que se usan para las manicuras en gel —y a veces las de polvo— podrían aumentar mis probabilidades de contraer cáncer. ¿Es verdad? ¿Qué alternativas hay?

Las manicuras en gel son populares porque duran mucho tiempo y no se dañan con facilidad. Pero últimamente se han vuelto sospechosas tras la publicación de un nuevo estudio que reveló que las lámparas ultravioleta que se usan en estos tratamientos afectan las células de modo que podrían aumentar potencialmente el riesgo de sufrir cáncer.

Las conclusiones de esta investigación se suman a un pequeño pero creciente número de investigaciones que sugieren que el uso regular de lámparas de luz UV para las uñas podría acelerar el envejecimiento y aumentar el riesgo de cáncer. Los expertos en temas de salud concuerdan en que la luz UV causa daño a las células de la piel, pero todavía no hay información suficiente para determinar cuán peligrosa sería la manicura ocasional, dijo Chris Adigun, dermatóloga en Chapel Hill, Carolina del Norte, que no estuvo involucrada en el estudio.

“No podemos cuantificar el riesgo”, comentó.

Sin embargo, Adigun y otros dermatólogos indicaron que hay precauciones que pueden ayudar a que las manicuras de gel sean más seguras. Las manicuras de polvo, conocidas como dipping, son otra opción, aunque tampoco son completamente seguras.

Lo que sabemos sobre la radiación UV y las lámparas para uñas

Las lámparas de luz UV son clave para las manicuras en gel porque la luz endurece el esmalte y hace que sea más duradero. (Algunos salones usan luces LED para el servicio en gel, pero estos aparatos, dijo Adigun, también emiten bastante luz UV).

En el nuevo estudio que fue publicado en enero en Nature Communications, una revista arbitrada, los investigadores expusieron células humanas y de ratones a la radiación de una lámpara muy popular que se usa en muchos salones de uñas en Estados Unidos.

Cuando las células fueron expuestas a luz ultravioleta de la lámpara durante 20 minutos, alrededor del 30 por ciento de las células murieron. Algunas células sufrieron daños en su ADN. Los patrones de daño que observaron los investigadores eran consistentes con los que se ven en las personas con melanoma, un tipo de cáncer de la piel que puede ser mortal, dijo Maria Zhivagui, coautora del estudio y académica posdoctoral de genómica oncológica y salud pública en la Universidad de California en San Diego.

Según Zhivagui, aunque el daño celular es preocupante, el estudio no comprueba que las lámparas UV puedan ocasionar cáncer. Las células en un laboratorio son más vulnerables a los daños que las células en la mano de una persona, que tiene una gruesa capa de piel exterior conformada por células muertas que ayuda a proteger del daño ambiental, explicó Adigun.

Aún no existen grandes investigaciones que hayan evaluado si la gente que se hace manicuras en gel sean más propensas a desarrollar cáncer de la piel que las personas que no se las hacen. Se han hecho estudios de caso con personas que recibieron diagnosticos de cáncer de la piel en las manos, luego de realizarse manicuras en gel de forma habitual, pero no está claro que el tratamiento de uñas sea el factor que desencadenó esa afección.

Sin embargo, “se está reuniendo información de que la radiación UV emitida por las lámparas para uñas podría ser potencialmente peligrosa”, dijo Adigun.

La alternativa en polvo

Una alternativa es la manicura en polvo por inmersión, o dipping, que también es de larga duración y consiste en sumergir las uñas en polvo acrílico después de aplicar un adhesivo. Por lo general, una manicura por inmersión no requiere el uso de lámparas UV, pero algunos estilistas pueden agregar una capa de gel adicional al final para que dure más. En ese caso se usaría una lámpara UV, dijo Lyndsay Shipp, dermatóloga radicada en Oxford, Mississippi.

Sin embargo, hay una preocupación con este tipo de manicuras: los estilistas suelen usar el mismo bote de polvo acrílico para varios clientes, lo que aumenta la posibilidad de que en el polvo se alojen patógenos que causan infecciones de uñas, dijo Adigun.

No obstante, Adigun, que se ha especializado en los tratamientos de uñas durante más de 16 años, dijo que jamás ha escuchado que alguien contraiga una infección con este tipo de manicura de inmersión en polvo. Y la acetona que suele emplearse para retirar el esmalte al principio del servicio actúa como desinfectante, explicó Shipp, limpiando la uña y reduciendo las probabilidades de contaminación.

El riesgo de contraer una infección de una manicura de polvo es “increíblemente raro”, dijo Shipp.

Consejos de seguridad para tu próxima manicura

Por fortuna, existen algunos pasos que puedes tomar para minimizar los riesgos de salud la próxima vez que vayas a hacerte las uñas.

Si quieres hacerte una manicura en gel, considera llevar guantes de protección UV sin dedos, recomendó Adigun. (No recomienda ponerse protector solar pues se ha demostrado que solo protege de la exposición al sol, no de la exposición a las lámparas UV, dijo).

Para reducir el riesgo de alguna infección, Adigun sugirió pedirle a quien haga el servicio que no retire tus cutículas, que brindan una barrera protectora importante contra los microbios. Muchas personas que se infectan luego de ir al salón culpan al instrumental empleado, dijo, cuando lo más probable es que sean sus propios microbios los que infectaron las uñas luego de retirarse las cutículas.

“Diles: ‘Por favor córtame las uñas, lima las uñas pero no toques las cutículas’”, dijo Adigun.

También es buena idea solicitar que solo pulan y limen tus uñas ligeramente antes de aplicar el esmalte, dijo Shipp, porque el pulido y limado intensos pueden hacer que las uñas queden más delgadas y frágiles. Las capas gruesas de esmalte también debilitan las uñas, comentó, así que es mejor que se apliquen capas delgadas. Y también considera evitar un último recubrimiento de gel si te haces una manicura en polvo para que no tengan que usar la lámpara UV.

Y, aunque parezca obvio, elige un salón que se tome en serio la seguridad, indicó Shipp. Pregunta al personal si reusan el equipo y, si es así, cómo lo limpian entre cliente y cliente. (Los esterilizadores tipo autoclave o de calor seco son ideales). También podrías comprar tus propios instrumentos y llevarlos contigo, dijo.

Aunque las manicuras de gel y polvo conllevan riesgos, no tienen por qué ser un motivo de ansiedad, dijo Adigun. Y añadió: “Todo consiste en contar con la información que necesitas para ir y que te hagan una buena manicura o pedicura con seguridad”.