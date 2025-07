¿Puedes recordar la cara de quien eras antes de nacer? El camino del autodescubrimiento y su tendencia a la regresión

“Ser la misma de antes sería un insulto para todo lo que ya he pasado.” En estos días he estado contemplando el proceso de recordar quién soy. Podría parecer que ese proceso contradice la frase que vi en una publicación esta semana pasada. No es así. En algún tiempo circuló una frase que preguntaba si podríamos recordar la cara que teníamos antes de nacer. Conforme pasamos por el camino de la vida, creo que el destino es justo ir reconociéndonos, poco a poco, paso a paso. A veces nos damos cuenta de características que no conocíamos antes, y a veces recogemos y reinstauramos características que habíamos dejado de lado, por alguna razón, por creer que no servían, o que eran errores.

Nuestras características nunca son errores. Sucede a veces que las aplicamos de manera disfuncional, pero no son equivocaciones. Conforme atravesamos las etapas de nuestra vida, la realidad de quienes somos se va haciendo más evidente. Nuestros gustos, nuestras creencias, nuestra manera de movernos, nuestro estilo, nuestro ritmo. Vamos descubriendo, o recordando quienes somos.

Lo que vivimos para llegar a nuestra verdad puede ser sencillo y muy complicado. Hemos pasado por experiencias duras que nos han abierto información sobre nosotros mismos, y hemos pasado por exploraciones tan simples como el descubrimiento de qué colores nos van mejor. Desde lo más básico hasta lo más complejo, vamos navegando en las aguas del autorreconocimiento. Les puedo decir, desde mi experiencia, que conforme vamos dejándonos envolver por nuestra realidad, la vida se hace más tranquila. Aceptar quien soy y no forzarme a sostener lo que no es mío me permite soltar, hasta cierto punto. También debo admitir que la autenticidad y la honestidad cuestan. A veces fingir es lo más fácil de momento.

Te invito, y me invito. Sigamos buscándonos, reconociéndonos, siendo más y más “fieles” a lo que estamos descubriendo a diario sobre los seres que somos.