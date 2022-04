‘Desde los temas más tradicionales hasta lo contemporáneo’, presentan la primera edición del Festival del Jazz en Saltillo

En el Día Internacional del Jazz, la Saltillo Big Band uno de los grupos locales de Jazz, en conjunto con otros grupos del género, organizaron la primera edición del Festival del Jazz en Coahuila, el cual tendrá como sede de su primer concierto en la capital el próximo 30 de abril, un evento público que se realizará en la Plaza de la Nueva Tlaxcala.

Entre los grupos que estarán en el Festival del Jazz se encuentran Sax Squad, Experimentario +1, Rossy Garza, Jazz 3:14 Y Saltillo Big Band iniciando el evento a las 17:00 horas con Sax Squad y cerrando con Saltillo Big Band en a las 19:00 horas.

En rueda de prensa los integrantes de Saltillo Big Band invitaron a los saltillenses a este festival, tanto aquellos que ya han tenido un acercamiento con el Jazz, como a los que no, con el objetivo de difundir este género popular. “La UNESCO nos invita cada año a difundir el Jazz, lo que representa, como motor de paz, el lenguaje universal de la lucha por la igualdad, por ello, para nosotros es muy importante” mencionó el director de Saltillo Big Band Martín Delgado.

“El Jazz tiene muchas variantes y esta presente constantemente en nuestra vida cotidiana y muchos lo escuchamos y nos gusta, pero sin saber que es Jazz, entonces queremos abordar diferentes variantes, por ello en el festival tendremos variantes y perspectivas. Tendremos un repertorio variado para que la gente no se canse, no escuche solamente lo mismo, tratamos de hacerlo lo más diverso posible para que los asistentes lo disfruten igual que nosotros. Vamos a ir desde los temas más tradicionales de la década de los treinta hasta lo más contemporáneo, incluso temas propios” agregaron los integrantes.

Asimismo, Héctor Zárate agradeció el apoyo que se les ha brindado este año, tanto del Centro Cultural Casa la Besana -lugar donde la banda se presenta y ensaya- así como al Instituto Municipal de Cultura (IMCS). “Agradecemos a Casa la Besana lugar que se ha convertido en nuestra casa, a quienes nos apoyan con el diseño, así como al IMCS, quien hace mucho no volteaba a ver este tipo de expresiones artísticas, en lo particular a nosotros este año nos ha dado la oportunidad de sacar el Jazz de esos recintos y llevarlo a una plaza pública para que la música llegue a más personas, quienes probablemente no se han dado cuenta que les gusta el Jazz porque no lo han experimentado” concluyó el músico.