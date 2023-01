Carrillo hizo lo propio al ser elegido por segunda ocasión para participar en una exposición colectiva internacional organizada por The Walt Disney Family Museum , como único representante latinoamericano en “The Spirit of the Season” , que se suma a otros logros a través de los años.

“Quiero invitar a la gente a que no se rinda. Yo me acuerdo que hubo una vez, en preparatoria, cuando me gradué apliqué para un premio, después del que me habían dado de creatividad, y no gané. Entonces estaba bien triste por no haberlo ganado, pero dije que en algún futuro me reconocerían en otro lado y fue justo lo que pasó y con este reconocimiento creo que puedo decir que la paciencia es clave y si poco a poco trabajamos en lo que queremos podemos lograr grandes cosas”, concluyó.