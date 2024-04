Detona MOS “Los siete pecados capitales”

Esta pieza fue estrenada en París en 1933 y resultó ser la última colaboración entre el compositor Kurt Weill y el dramaturgo Bertolt Brecht.

Se realizó por encargo de Boris Kojnó y Edward James.

Fue traducido al inglés por W. H. Auden y Chester Kallman y de ahí a muchos idiomas más.

Weill y Brecht habían logrado un gran éxito con La ópera de los tres centavos, en 1928, pero su relación se amargó mientras trabajaban para Rise and Fall of the City of Mahagonny en 1930.

Brecht sentía que Weill era demasiado soñador y que su música necesitaba palabras para hacerla relevante y que pudiera trascender en el tiempo.