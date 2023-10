Diana Esther Martínez comparte en cuento la historia de una perrita curiosa ante la vida

“A partir de la pandemia aprendí mucho de mis mascotas, me acompañaban y estaban conmigo. Este cuento está basado en uno de esos paseos cotidianos, que realizamos en las mañanas de cada día y me impresiona la manera que tiene de ver el mundo, que se levanta y es como si no lo hubiera visto nunca, olfatea cada hoja, ve cada animalito que se cruza, todo con emoción. Y eso para mí es impresionante porque a medida que crecemos perdemos esa capacidad de asombro”, compartió la escritora.

Esta curiosidad se refleja en el cuento, donde a diferencia de la realidad, Rory se pasea de manera independiente pero igual de maravillada ante su entorno, incluso cuando se aproxima a un lugar que podría ser peligroso pero cuya inocencia le permite entenderlo más allá de las apariencias.