El Cerdo de Babel invita a bordar por la diversidad este jueves y viernes

“La idea es que la gente vaya llegando, no es necesario reservar este lugar por ningún medio y no tiene costo la actividad” , comentó en entrevista con VANGUARDIA, “lo que vamos a delimitar es el tamaño del formato y la paleta de color. Yo les voy a dar un retazo de tela para trabajar y estaremos usando hilos con los colores de la bandera arcoiris. La gente va a llegar, le daré su tela, su bastidor, los hilos estarán dispuestos y también habrá unos rotuladores”.

Castillo, quien ha guiado otras actividades colectivas de bordado como “Enhebra”, “Arquitectura blanda” y “Trama vívida”, este último realizado en el marco del Mes de la Mujer, en marzo, enseñará puntadas sencillas a quienes no sepan bordar para que todos puedan aportar un mensaje, una imagen, un símbolo, algo que resulte especial.

Los pendones se expondrán en el propio bar, en la segunda planta, donde estarán disponibles a partir de este sábado 10 de junio al final de la Marcha del Orgullo, que iniciará en a las 17:30 horas frente al Tecnológico de Saltillo y terminará a las 19:00 horas en la Plaza Nueva Tlaxcala, en el Centro Histórico.

“Me siento muy emocionada”, compartió, “la verdad dudé un poco en hacer la propuesta, por una cuestión de respeto a la comunidad porque soy hetero, pero finalmente las cosas se fueron dando e incluso me invitaron a formar parte de un contingente [...] Me abrieron las puertas de la comunidad y me emociona mucho la idea, tener contacto con gente nueva. Finalmente de eso se trata, de emplear la red para soportar”.