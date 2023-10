El derecho a la vivienda va más allá de poder comprar una casa: Carla Escoffié presentará su libro ‘País sin techo’ en la FIL Monterrey

Para la abogada C arla Escoffié , quien ha dedicado su carrera a atender y estudiar casos relacionados con esta problemática, la situación no mejorará hasta que la conversación se politice aún más y todos los ciudadanos comiencen a reconocer los factores que la propician y la perpetúan.

Los mexicanos estamos viviendo una crisis inmobiliaria y de vivienda que, aunque por mucho tiempo así lo ha parecido, no es un problema individual, de los créditos que no alcanzamos o de las ganas que no le echamos, sino de una estructura en el sistema que no prioriza el acceso a la vivienda como un derecho universal.

“ El libro es la conclusión de un recorrido que empezó hace varios años , las conclusiones de varias reflexiones que he tenido a lo largo de los últimos ocho años trabajando el tema de vivienda y partió de la necesidad de plantear algunos puntos para plantear el problema de la vivienda en México, sobre todo porque es un tema del cual vemos mucha preocupación pero no ha habido tanto espacio para la reflexión, al menos no en los últimos, cosa que para bien o para mal la pandemia cambió”, explicó en entrevista con VANGUARDIA sobre la presentación de este libro este 8 de octubre en la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

“Como toda discusión pública hay momentos que pueden ser muy ríspidos, hay desinformación, hay siempre conceptos y cosas que hay que aclarar, matizar y profundizar. Pero creo que lo que mayor daño que ha hecho en México es que no hablemos del tema, que no sea parte prioritaria de la agenda pública y que lo hallamos limitado simplemente a el resultado de esfuerzos individuales”, compartió, “todavía sigue haciendo falta, creo que tenemos que problematizar y profundizar todavía muchísimo más sobre estas problemáticas y lo que implica para mucha gente en el país y sobre todo creo que tenemos que hacerlo un tema permanente en la agenda”.

“Está teniendo un espacio muy importante que antes no tenía, se está visibilizando en varios espacios y está generando una discusión que ayuda a la gente a politizarse, a verlo como un tema de política pública, colectivo, que no debe limitarse a experiencias individuales y también eso vemos que hay un eco por parte de políticos, autoridades que han buscado acercarse al tema porque ven ese interés de la sociedad. Sin embargo, me parece que no ha significado un cambio en la forma en la cual las autoridades entienden estas problemáticas, siguen reforzando y reproduciendo, con honrosas excepciones, pero en general las autoridades de los tres poderes sigue reproduciendo esta lógica muy limitada de la vivienda, entendiéndola únicamente como el derecho a poder comprar una casa, si te alcanza, y no verlo desde una perspectiva más amplia y dinámica”, expresó.

“Creo que también en la iniciativa privada ha habido mucha sorpresa con todas estas discusiones, porque en muchos casos ha implicado tocar temas tan controversiales que confrontan, que requieren mucha autocrítica de todos los sectores, incluyendo la iniciativa privada, hay quienes lo han tomado como lo que es, una señal de que hay que replantearse cosas”, agregó, “creo que en general la iniciativa privada, la industria de la construcción e inmobiliaria estaban muy acostumbrados a no ser objeto de discusión, de crítica, no ser objeto de debate público y en ese marco hay quienes lo han tomado como lo que es, comprendiendo que es necesario y otros que lo han tomado como un ataque personal, cuando no es así”.

Insiste que se trata de un tema político, que la discusión se debe mantener y que esto se traduzca en estrategias para la generación de ciudades más equitativas, dejando atrás el insostenible modelo inmobiliario actual y recalcando siempre la necesidad de ser activos en la exigencia de resultados a las autoridades.