El Festival de Cine Independiente Desde los Extramuros del Mundo llega a Saltillo

La colaboración con la realizadora y documentalista coahuilense –además de la de Residencias Corona, Nomada Films y el Festival Emilio Indio Fernández– fue crucial para poder traer a la ciudad estas propuestas, que se podrán disfrutar de manera gratuita en el bar ubicado en Gral. Cepeda #140, entre Castelar y Juárez, en punto de las 20:30 horas.

“El festival nace en Chile, en plena pandemia, en 2020, con la idea de poder visibilizar el cine de la gran industria independiente que hay en el mundo y que no tiene los escenarios o las vitrinas con que cuentan otras industrias”, compartió Maldonado sobre los objetivos del proyecto.

Esta misión se desprende de la misma vocación de la fundación, que extiende a nivel internacional la difusión de la poesía, la narrativa, el cine y la música para los artistas que “el sistema en sí, las grandes editoriales, no toman en cuenta porque son emergentes o no cumplen con los requisitos que exigen. Nosotros hemos montado esta plataforma para visibilizar y darle dignidad y democratizar la difusión de estos grandes artistas que por una u otra razón no están”.