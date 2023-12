El fomento a la lectura, una de las prioridades de Esther Quintana, Secretaria de Cultura de Coahuila

“Hay tres cosas que yo he aprendido y que me han servido mucho en mi carrera como política. Fueron tres lecciones que me enseñaron mis alumnos [...] En primer lugar me enseñaron a escuchar, y eso es fundamental para alguien que se dedica al quehacer público. Si usted no sabe escuchar no tiene nada que hacer aquí”, declaró, “segunda lección: me enseñaron a escuchar puntos de vista con los que yo no estaba de acuerdo ¡sin enojarme! Eso es un regalo extraordinario. Tercer regalo: me enseñaron a encontrar en las diferencias una coincidencia y usted se pesca de esa coincidencia y empiezan a salir los consensos y a salir los acuerdos”.

Señaló con orgullo haberse dedicado a la docencia durante 20 años en instituciones como el Tec de Monterrey, la UANE y el Colegio México de Saltillo, donde aprendió estas cosas de los jóvenes “con quienes me entiendo muy bien”, las cuales le sirvieron en su carrera parlamentaria, asegurando que “fui de las diputadas, tanto a nivel local como federal, que le aprobaron por unanimidad las iniciativas, tirios y troyanos. Eso se lo debo a mis alumnos”.

Con solo un par de días en el puesto, Quintana asegura que está aprovechando estos días para conocer al equipo actual de la Secretaría, así como los proyectos que ya se vienen desarrollando –incluida la Feria Internacional del Libro Coahuila, que llegaría nuevamente entre abril y mayo–, antes de pasar a una segunda etapa donde realizará encuentros con artistas, gestores y agentes culturales en la entidad.