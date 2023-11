¿Qué debe atender la nueva administración de la Secretaría de Cultura?

A partir del próximo 1 de diciembre comenzará la nueva administración del Gobierno del Estado, encabezada por el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas, pero aunque aún no se revela quién quedará a cargo de la Secretaría de Cultura, en VANGUARDIA nos dimos a la tarea de indagar las inquietudes del gremio artístico sobre el perfil del nuevo —o nueva— funcionario. Actualmente es Ana Sofía García Camil quien lidera la dependencia desde hace 12 años, pues fue ratificada en el cargo al entrar Miguel Ángel Riquelme Solís a la gubernatura, pero su trabajo inició junto a Rubén Moreira Valdez en el periodo previo, del 2011 al 2017. Durante una rueda de prensa para anunciar el próximo concierto de la Orquesta Filarmónica del Desierto —proyecto que desde su administración ha visto gran crecimiento—, García Camil ofreció algunos comentarios sobre gestión, así como lo que prevé para el siguiente equipo.

“La visión que [Manolo Jiménez] tiene para iniciar su administración es de mejora continúa, ahorrar tiempo. Con este trabajo previo que se hace antes del 1 de diciembre, todos los programas, proyectos, que funcionan ¿para qué moverle? En todo caso buscar mejorarlos. Los que de alguna manera requieren una reingeniería para que funcionen mejor, también y lo que no, se hace a un lado”, comentó. Pero mientras la actual administración se prepara para culminar el proceso de entrega-recepción, el gremio ya se pregunta a cargo de quién quedará la institución más grande de gestión cultural del estado, cuál será el perfil de su titular y qué cambios vendrán con ello.

“Creo que hace falta apertura para incluir las inquietudes de la comunidad, que no actúen desde el escritorio, que dejen de buscar los números y le apuesten a lo cualitativo, a cambiar vidas a través del arte y la cultura, mayor acceso, que apoyen para estrechar la brecha entre la autoridad y la sociedad, y seguro se me ocurrirán otras cosas pero ahora eso para escucharles a ustedes también”.

“No basta que una persona ame las manifestaciones artísticas, sea cual fueran. Porque trabajar para la cultura y las artes tiene una parte muy placentera pero atrás hay mucho trabajo que no se ve, entonces también que amen esa otra talacha cultural. Además, desde hace muchos años la promoción cultural ya no se concibe como la creación de eventos, sino como crear comunidad o lazos comunitarios a través del arte y la cultura”.

“Me parece que es fundamental, en primera instancia, la transparencia. Que las convocatorias sean aún más claras y abiertas para todas las personas. Es necesaria una idea de cultura más abierta, integral y conectada con la población. Que el arte no sea vea como un ejercicio de élite conducido por algunas personas o grupos que lo operan de ese modo más en beneficio de su posicionamiento personal que de la población”.

Sobre las artes visuales pienso en dos puntos prioritarios: primeramente, adecuar y mantener en muy buen estado el espacio de resguardo del acervo artístico. En segundo lugar, dar el mantenimiento necesario para volver a levantar los espacios MAG, Museo del Palacio y ex-Galería de la SC (importantísimo que dicho espacio sea devuelto a la Secretaría de Cultura), asignarles presupuestos fijos e integrarlos a Programas Federales de exposiciones nacionales”.

“Que diseñe el plan sexenal de desarrollo cultural con la concurrencia de la ciudadanía, especialmente del sector cultural y artístico a través de la instancia que ya existe: el Consejo Ciudadano de Cultura y considere las recomendaciones y respete los criterios que el mismo Consejo ya ha emitido y han sido ignoradas por el Gobernador saliente, Miguel Riquelme, y su antecesor, Rubén Moreira; abatir el gran desequilibrio presupuestal en las distintas áreas artísticas que debe apoyar. Todo ello solo será posible si quien ocupe la SEC y el Gobernador Manolo Jiménez valoran e incorporan la opinión de la ciudadanía”.

“Sabemos que en general el Gobierno del Estado de Coahuila tiene grandes oportunidades en la administración de sus recursos, y eso dificulta en gran medida la labor de la misma Secretaría de Cultura del estado y el manejo de su presupuesto anual, por lo que a mi punto de vista, el perfil que debe tener quien lidere este cargo, además de contar con antecedentes exitosos en materia de cultura y de mostrar interés en la labor cultural de los artistas del estado, debe demostrar aptitudes y competencias administrativas o financieras que puedan optimizar el manejo de este fondo para beneficio de todos”.

“Simplemente que sea una funcionaria o funcionario competente. Que sea una persona consciente de los procesos sociales, artísticos y comunitarios y también de las necesidades propias de cada disciplina y campo de desarrollo, mediante dinámicas de profesionalización, vinculación y activación de las y los artistas. Que busque el crecimiento y conservación del patrimonio artístico y cultural de la entidad y no olvide a la comunidad y el desarrollo de procesos y políticas culturales que la hagan parte, no que la alienen. Alguien que no tema reestructurar el sistema de museos de la entidad y las personas a cargo”.

“Debería de ser menos elitista y procurar espacios abiertos para todas las disciplinas. La secretaría está estructurada bajo el cómo te apellidos, hijo de quien eres, amigo de que político. Círculos que justo tienen asfixiado el arte para todos los que no formamos parte de esas estructuras. Hay que ampliar los criterios, abrir horizontes y escuchar propuestas”.

“Que quienes realmente hemos ejercido la vida en el mundo del arte tengamos oportunidad de aplicar. Entiendo que puede ser complejo el perfil, por que no es solamente alguien sensible al arte, sino que también tenga perfil para el servicio público, la gobernanza cultural, mediación cultural, educación, identidad cultural, etc.. También la cultura y el arte han avanzado en materia de tecnología, diseño, ciencia, etc... y no he visto en Coahuila nada al respecto. Sobre artes escénicas y específicamente hablando de danza quisiera soñar con que hubiera una buena programación y oferta de talleres, aunque también entiendo que habría que tener una estrategia de creación de públicos pues la danza esta muy aislada”.

“Debería ser alguien preparado, con experiencia en gestión y en algún campo artístico, el que sea, pero la sensibilidad que se tiene hacia la cultura es otra cuando sabes cómo funciona desde adentro. Con historial limpio, por favor, y que esté informado o dispuesto a aprender hacia donde van actualmente las áreas artísticas y que no sólo se aferre a lo que le gusta. Que tenga buena comunicación con la comunidad artística, con todos y no sólo con los amigos. Si cada área tuviera comunicación entre ellos sería lo máximo, dado que muchas áreas ya somos multidisciplinarias”.

”La administración pública, de cualquier orden, tiene dos tipos de funcionarios de alto nivel, el que debería ocupar cargos que son meramente políticos y no requiere tanta experiencia en el área, pero hay secretarías en las que sí se requiere de conocimiento técnico y la Secretaría de Cultura es una de ellas. Entonces tiene que tener experiencia probada en la gestión cultural, que conozca el entramado de las becas que se ofrecen a nivel federal, de las fundaciones y esquemas de la iniciativa privada, que sepa cómo involucrarse con esas fuentes de financiamiento. Que sea capaz de orientar a la comunidad para que puedan acceder a esos fondos y que eche mano del recurso humano y de las prestaciones que ofrece todo el organigrama de la secretaría. Además que no sea corrupto y no tenga antecedentes penales y que sea capaz de defender el presupuesto.