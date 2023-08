El Metal del desierto: Un vistazo a la escena del noreste

Sin embargo, esa centralización cultural ha dejado de ser una realidad total para el resto del país. Este fenómeno de descentralización ocurre en diferentes Estados y municipios, pero la triada del noreste ha podido destacar este año. Al tener festivales tan imponentes como el México Metal Fest VII, grupos de origen regional como The Warning realizando su gira por Europa, y bandas de renombre mundial como lo son Avantasia, Steve Vai, Mago de Oz, Cradle of Filth, p resentándose en las arenas y estadios del sitio.

Estas ramificaciones de la escena, que habitan fuera de la música, también se han mostrado de manera literaria, con blogs dedicados a los grupos regionales y revistas, como la Demonic Tales Underground Fanzine, que recupera la tradición escrita que fue clave para el éxito de muchas agrupaciones internacionales durante la década del los 80.

Bandas como Spit on your Grave, Into the Sea, Salem Nights, Fractured, Disengage, Malagram, Stay Design, entre otras agrupaciones, prometen una trayectoria colosal. Su inicio se fijó en los escenarios del noreste, pero ya han destruido las fronteras estatales, y algunos, las nacionales.

Gracias a este compendio de artistas, productores musicales, comerciantes y fanáticos, la escena local junto con la regional permanecen con vida. Ya no es un acto de sobrevivencia, ni buscar en recovecos. La comunidad es tenaz y la audiencia en los conciertos es masiva. Al instante que se escucha el retumbar de los acordes, todo el desierto se estremece con la pasión y agresividad que el Metal otorga.