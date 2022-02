$!El monstruo de Mary Shelley adquiere más humor en nueva novela de Antonio Malpica

Frankenstein, la obra maestra de Mary Shelley, clásico de terror, uno de los pioneros de la ciencia ficción... y ahora también una comedia. Bajo la pluma de escritor mexicano Antonio Malpica, la historia del “Prometeo Moderno” deja de lado por un momento su cariz sombrío y abraza el humor en su más reciente novela.

“Frankie: Una novela con monstruos y panqueques” (Oceáno, 2022), es la propuesta con la que el autor se re-imagina los sucesos de la novela original, con un giro que cambia el tono y llena de sorpresas a este clásico. En entrevista con VANGUARDIA el escritor nos explicó un poco más sobre su libro.

“Es algo que en los últimos años he venido haciendo, tomar algunas historias de autores clásicos y jugar con ellas, siempre tratando de hacerlo de la manera más respetuosa posible, pero me parece que hay algunos clásicos, algunos textos que por supuesto ya están perfectamente asentados y aceptados y que ofrecen esta posibilidad”, comentó.

“Comencé con algunos cuentos de Andersen, en un libro que se llama ‘La más densa tiniebla’, en donde también volví a contar algunos de los cuentos más emblemáticos, pero en ese caso en un tono más siniestro”, agregó, “y por ejemplo, con ‘Canción de Navidad’ de Dickens tuve el atrevimiento de crear una especie de segunda parte. Han sido ejercicios bien aceptados, afortunadamente”.

Acompañado por ilustraciones a cargo de Rubén Darío Rodríguez, la novela se desarrolla entre segmentos epistolares, narraciones tradicionales, acotaciones y hasta uno que otro guiño fuera de “la cuarta pared”.

“Es una historia que tiene ya más de 200 años pero creo que justo por eso, porque está en el imaginario colectivo de todo el planeta podía utilizarlo de esta manera. Y al final es un ejercicio interesante que creo que también ha tenido su buena aceptación”, comentó el escritor.

Malpica, quien ha explorado muy diversos géneros y temas, considera que no le gusta encasillarse y que, por el contrario, no persigue una línea literaria, sino al oficio literario mismo, por lo que casi cualquier factor para explorar este terreno es bueno.

“Aunque claro, porque se siente uno más cómodo con unas formas de contar que otras, yo solito me aboco más a la literatura infantil y juvenil, eso por ejemplo sí hay que ser sinceros. Ya casi no escribo para grandes y también ya he abandonado algunas otras formas de contar, por ejemplo la dramaturgia”, comentó.