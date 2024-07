El surrealismo mexicano visita Saltillo de la mano de la galería Consigna

Durante el mes de julio la obra de la artista surrealista Leonora Carrington estará en tierras saltillenses gracias a la mancuerna que desde hace un año realiza la galería Consigna con el restaurante Don Artemio.

Una serie de 5 litografías –algunas basadas en sus óleos más reconocidos como “And the we saw the daughter of the minotaur”– y 10 piezas de joyería, grabados y dijes, un aspecto poco conocido de la obra de la pintora británica nacionalizada mexicana, están presentes en la exposición que se inauguró el pasado jueves en este espacio.

La muestra, sin embargo, no es la primera vez que Don Artemio abre sus puertas al arte, pues en junio de 2023 también recibió otra propuesta de Consigna. En aquella ocasión se trató de la obra del artista Pedro Friedeberg.