‘El tejido de agua’: Cine y danza fluyen hacia la protección del agua

La concepción de la obra la llevó a enfrentarse a la complejidad del tema, a escuchar lo que organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tienen que decir al respecto y encontrar en la expresión primigenia del movimiento y el sonido una forma de llevarlo al público, con la intención de despertar la curiosidad y el ánimo de investigación. Así se generará un mayor compromiso, una acción informada y, tal vez, un progreso más claro.

“Pero lo más importante, que aprendí estando en Oaxaca, es que uno no defiende lo que no ama y no podemos imaginar con lo que no nos identificamos o que no amamos. La sierra es un espacio que no es accesible para todos, que no hay información sobre qué es un área que debemos preservar porque nos dota de agua a toda el área metropolitana y que además el árbol, como tal, por toda esta cuestión de los incendios, no se reduce a un transformador de oxígeno, tiene una función en el ciclo del agua”, mencionó.