Envían carta a Manolo Jiménez para que lance convocatoria de la Muestra Estatal de Teatro

Al menos durante las últimas dos administraciones de la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) la convocatoria se ha lanzado en el mes de mayo, para llevarse a cabo en el mes de agosto, pero a unos días de llegar a julio no ha habido información al respecto. Esto último a pesar de que en la sesión de marzo del Consejo Estatal de Cultura, presidida por la titular de la dependencia, E sther Quintana Salinas , se dio a conocer que contaban con un presupuesto de un millón 200 mil pesos para su realización.

A nombre del gremio teatral, la carta es firmada por los Consejeros Estatales de Teatro, Diana Vela y Alexis Flores; el Consejero Estatal de Promoción, Historia y Periodismo Cultural, José Palacios; la Consejera Representante de la Región Centro-Desierto, Elizabeth Valdés; la Consejera Representante de la Región Lagunera, Bárbada Jardón y el Consejero Representante de la Región Sureste, Jorge Tirzo Lechuga.

¿SIN AVANCES?

El pasado 13 de junio la titular de la SC, Esther Quintana Salinas, comentó para VANGUARDIA que “vamos muy bien, muy entusiasmados”, con respecto a si ya estaban preparando la MET 2024.

“[...] Me encanta el teatro, me fascina, porque es una manera de expresarse hermosa, completa, integral, entonces estamos trabajando en ello”, agregó, aunque no dio fechas exactas sobre el lanzamiento de la convocatoria y solo dijo que “en su momento les haremos llegar el boletín o convocaremos a una rueda de prensa para que estén en enterados”.