¿Es tiempo de volver al formato físico? Cómo el mundo digital amenaza a todo el arte

Atenta invitación para que vean Over the Garden Wall, joya de animación (probablemente mi favorita en años) que van a sacar de HBO Max en 10 días, y que por ondas legaloides podría no volver a estar disponible en el mundo legal del streamming. Si se la pierden ya fueron 🍁🎃

O en la nube o en el olvido

Si bien esta discusión no es nueva, cada vez parece más necesario comenzar a pensarla de forma más seria y tomar medidas al respecto. Tan solo este año HBO Max –o Max o como se vaya a llamar el día de mañana–, sacó de su catálogo la serie “Over the garden wall”, junto con otras producciones originales que, por cuestiones de licencia, no están en ningún otro servicio de streaming y tienen, además, poca o nula distribución en formatos físicos.

Asimismo, no es raro que algunos títulos de Spotify u otras plataformas de música en streaming inhabiliten canciones o álbumes completos cuando las licencias expiran. En este caso ha sido tan significativa la adopción del formato digital que las ventas de CD’s bajaron durante la última década –aunque precisamente a raíz de los problemas de escuchar “en la nube” ha comenzado a resurgir el interés por el formato físico–, y cuando una canción no está en alguna de estas plataformas no hay manera de escucharla.