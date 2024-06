¡Escritoras atención! Así puedes participar en el acervo del Mapa de Escritoras Mexicanas Contemporáneas

El registro se hace a través de un Google Forms que se encuentra en el sitio web del MEMC —con mayor información al correo mapaescritorasmexicanas@gmail.com—, y se aclara que los gastos de envío correrán por parte de las autoras o editorial que envíe los ejemplares.

VISIBILIZANDO A LAS MUJERES

El MEMC es una plataforma creada por la escritora mexicana Esther García, como un espacio para visibilizar el trabajo de las autoras que están haciendo literatura en la actualidad. Cuenta con 876 escritoras registradas, con más de 170 mil visitas en más de 60 países.

“El objetivo de este acervo que se pueda mantener esta memoria histórica en torno a las autoras que están haciendo producción literaria, de investigación actual”, compartió para VANGUARDIA la poeta.

Adelantó que como parte del cuarto aniversario del proyecto está gestionando la creación de un encuentro en Saltillo, así como una editatona con Wikipedia para actualizar artículos en la enciclopedia digital con la información recabada por el MEMC y la premiación del Certamen Nacional de Poesía convocado por esta misma plataforma.

“Cuántas escritoras no existieron en el pasado, pero no tenían la misma luz, o estaban debajo de las piedras produciendo, y me llama mucho la atención que a través de este trabajo de investigación empiezas a descubrir a muchísimas autoras en diferentes géneros, que no solo viven aquí, sino que han tenido que migrar también”, agregó, recalcando la invitación a sumarse al acervo.