$!Exploran en ‘Los Prohombres’ las complejidades de comerse al prójimo

“Me topé con el texto en Ciudad de México; en todos los eventos grandes de teatro siempre está la mesita de Paso de Gato, y yo siempre que puedo compro de los libritos chicos. Entre esos que compré, le pregunté a chavo que cual me recomendaba, lo leí y la primera vez que lo leí me gustó”, recordó Flores, quien propuso el montaje para la convocatoria Arte Resiliente de la Secretaría de Cultura de Coahuila, con la intención de hacer una obra de teatro virtual diferente a lo que se estaba viendo en ese momento de la pandemia, y que hiciera uso de las tecnologías de manera mucho más adecuada.

El proyecto, no obstante, no fue de los seleccionados, y tras una revisión invitaron a Dithe para dirigirlos —hasta ese momento habían considerado hacerlo ellos mismos—, quien replanteó el tono y encontró el humor negro en el texto, aunque conservaron gran parte de los elementos multimedia de la idea original.

“A mí me gusta mucho, porque una de las críticas de la obra es hacia cómo somos como sociedad y juega muchísimo con el morbo [...] Se mete mucho en qué estarían pensando dos personas que se reúnen a comer y ser comido, entonces los ves como seres humanos, no como la película de terror. Siento que de pronto casi hasta cae en teatro del absurdo, y es muy comedia negra. El tema está bien pesado pero en realidad el tono es mucho más ligero”, comentó Dithe sobre su intervención.

“Ya se ha presentado creo que más de dos veces en Ciudad de México, y creo que la primera vez, cuando recién la escribió resaltaban mucho un monólogo que es completamente de crítica social y que le llaman uno de ‘los monólogos más directos y crudos’, por la crítica. Creo que sí tiene razón porque habla de lo que los personajes hacen antes, durante y después de y posiblemente lo que van a hacer fuera de lo que nosotros vemos y siento que va a caer en la gente que venga a verla, habla de cosas muy mundanas a veces”, agregó Flores, quien encarna —valga la expresión— al que se ofrece para ser comido, sobre la crítica social presente en la obra.

La obra tendrá cuatro funciones en su primera temporada, con un cupo limitado en el Centro Cultural Santa Anita, los días 4, 5, 11 y 12 de diciembre a las 20:00 horas y con un costo de 150 pesos y reservaciones al 8441055243 por Whatsapp.

Un nuevo colectivo

Necravant Glitching Arts Consortium nace con esta obra, iniciativa a su vez de Alexis Flores, quien pretende con este proyecto generar un espacio abierto para todas las disciplinas artísticas.

“Una de las cosas que yo siempre he querido es no delimitar las artes. Entonces en el nombre no dice teatro o música, son artes. La idea de Necravant es que esté abierto a todo y ahorita estamos haciendo teatro, viene otra obra en marzo pero va a haber con mucha suerte exposiciones de arte, conciertos, baile, y cosas así y de aquí en adelante es presentar eventos que vayan involucrando cosas diferentes”, comentó.