Festival ‘Estar Siendo: ¿Qué es el performance y porqué el arte acción tomará a Saltillo?

“Estamos en un momento muy interesante, en el que se pueden lograr cosas muy inesperadas y me gusta pensar que esta activaciones funcionen para que haya más trabajadores del arte que se quieran acercar a esta práctica”, señaló.

“A mí me gusta trabajar con públicos no especializados, lo considero una parte fundamental del trabajo que yo realizo, me gusta que tengamos ese acercamiento, que más allá de la conceptualización de una pieza pueda haber una conexión con la gente que parta de otros lugares y que nos conecta como cuerpo colectivo, como seres que transmitimos información desde muchos otros lugares que no es únicamente la cuestión cerebral o del habla, pasamos por muchos otros lugares sensoriales”, agregó.

El encuentro tiene como objetivo “ser lúdico y entretenido”, además de ser un acercamiento al público saltillense a las prácticas artísticas contemporáneas. Habrá expresiones de todo tipo en la calle, que permitirán a las personas conocer de cerca otras formas de hacer arte.