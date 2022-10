Pandemia, violencia o desigualdad , no importa la injusticia o el predicamento, si nos aqueja a todos tendrá su lugar en los lienzos del pintor saltillense. Y no como meras representaciones de la realidad, sino como composiciones crípticas, que solo develan su mensaje a los más dedicados.

Con 92 años de vida Eloy Cerecero no pierde potencia; en su obra su mirada no decae, su brazo no se cansa, su crítica no se debilita y hasta enero estará en exhibición como muestra de pasión y amor por su país y de rigor y disciplina en el arte.

Su visión se resume en una cita del crítico de arte Mario Herrera Scaccioni, que menciona María Concepción Recio Dávila en la hoja de sala que acompaña a la exposición:

“[Cerecero pinta] no con un estrecho sentido sectario del propagandista o del miserable mercenario, sino con el juicio superior e independiente del que ama a su raza, se conduele de los dolores, se acerca a ella con luminosa comprensión y la juzga con imparcialidad y visión estrictamente humana... sin más”.

