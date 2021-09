Filippo Giusti rinde homenaje a la hospitalidad mexicana

Como cada año, la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 (FILC) también le abre sus puertas a otras expresiones artísticas, más allá de la literatura, y es así como en el stand del país invitado un creador dedica los días del encuentro a la realización de un mural.

En esta ocasión, desde Italia, llegó el artista Filippo Giusti, cuyo esencialismo, una amalgama que hace del realismo y la abstracción en su pintura, será la técnica con la que creará esta pieza en la que trabajará del 16 al 26 de septiembre y cuyo progreso podrás ver en vivo durante estos días.

La pieza, llamada “Doña Luisa”, hace honor a “la persona que trabaja en la casa de mi novia”, comentó el artista para VANGUARDIA. Esta mujer, comentó, “desde que me mudé a México gracias a ella me sentí en mi casa. Yo creo que el pueblo Mexicano, las personas mexicanas, tienen una calidez que no es tan común en el mundo. Ustedes tienen esa capacidad de hacerte sentir súper a gusto, de manera muy dulce, y quise hacerle un homenaje a ella pero como símbolo de todas las mujeres mexicanas que tienen este don de hacerte sentir bien en casa, aunque no sea la tuya”