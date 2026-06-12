Gana poeta coahuilense Esther García premio de poesía nacional en Querétaro

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    Gana poeta coahuilense Esther García premio de poesía nacional en Querétaro

La autora ganó el Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026, convocado por los Juegos Florales de San Juan del Río

Con su libro “Bilis negra, bilis paterna” la poeta coahuilense Esther M. García acaba de resultar ganadora del Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026, convocado por los LIV Juegos Florales de San Juan del Río, Querétaro.

El texto fue elegido como el máximo ganador de este certamen por un jurado compuesto por Francisco De Paula Nieto, Dalia Larisa Juárez Otero y Leonor Pataki, mientras que el Premio Nacional Elogio a San Juan del Río lo ganó el autor César Ademir Ramos Espinoza de Victoria, Durango, y el Premio Local Elogio a San Juan del Río fue para María del Pilar Ruiz Reyes.

El libro, creado con apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) “trata sobre mi padre, y busca entender lo que son nuestros padres, las enfermedades mentales, porque los trabajos que realicé para el SNCA involucra el estudio de las enfermedades mentales en mi familia y el alcoholismo. Así como esta visión de cómo se conforma la memoria de un padre y cómo desde varios puntos puedes ver a una persona y no es la verdad en sí, sino que son fragmentos de una realidad”, explicó la autora para VANGUARDIA.

“El libro versa sobre todos estos fragmentos de la verdad de un ser y recurre al mito de Saturno, la bilis negra, los melancólicos, y ahonda en el archivo de mi papá cuando estuvo internado en el hospital por un intento de suicidio. He venido trabajando con los archivos últimamente y se me hacen extensiones de la memoria interesantes y de ahí tomar para realizar creaciones, en este caso literarias”, agregó.

La premiación de este concurso, uno de los más antiguos del país, se realizará el próximo 25 de junio en el marco de la Coronación de las Reinas de las Flores, donde la autora leerá también un extracto del libro ganador.

“Se me hace un poco fuerte este libro para leer en una coronación de la Reina de las Flores, pero ya veremos qué se puede hacer”, dijo entre risas y feliz de ser recipiente de este antiguo galardón.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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