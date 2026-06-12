Gana poeta coahuilense Esther García premio de poesía nacional en Querétaro

Con su libro “Bilis negra, bilis paterna” la poeta coahuilense Esther M. García acaba de resultar ganadora del Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026, convocado por los LIV Juegos Florales de San Juan del Río, Querétaro.

El texto fue elegido como el máximo ganador de este certamen por un jurado compuesto por Francisco De Paula Nieto, Dalia Larisa Juárez Otero y Leonor Pataki, mientras que el Premio Nacional Elogio a San Juan del Río lo ganó el autor César Ademir Ramos Espinoza de Victoria, Durango, y el Premio Local Elogio a San Juan del Río fue para María del Pilar Ruiz Reyes.

El libro, creado con apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) “trata sobre mi padre, y busca entender lo que son nuestros padres, las enfermedades mentales, porque los trabajos que realicé para el SNCA involucra el estudio de las enfermedades mentales en mi familia y el alcoholismo. Así como esta visión de cómo se conforma la memoria de un padre y cómo desde varios puntos puedes ver a una persona y no es la verdad en sí, sino que son fragmentos de una realidad”, explicó la autora para VANGUARDIA.