Gana poeta coahuilense Esther García premio de poesía nacional en Querétaro
La autora ganó el Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026, convocado por los Juegos Florales de San Juan del Río
Con su libro “Bilis negra, bilis paterna” la poeta coahuilense Esther M. García acaba de resultar ganadora del Premio Nacional de Poesía San Juan del Río 2026, convocado por los LIV Juegos Florales de San Juan del Río, Querétaro.
El texto fue elegido como el máximo ganador de este certamen por un jurado compuesto por Francisco De Paula Nieto, Dalia Larisa Juárez Otero y Leonor Pataki, mientras que el Premio Nacional Elogio a San Juan del Río lo ganó el autor César Ademir Ramos Espinoza de Victoria, Durango, y el Premio Local Elogio a San Juan del Río fue para María del Pilar Ruiz Reyes.
El libro, creado con apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) “trata sobre mi padre, y busca entender lo que son nuestros padres, las enfermedades mentales, porque los trabajos que realicé para el SNCA involucra el estudio de las enfermedades mentales en mi familia y el alcoholismo. Así como esta visión de cómo se conforma la memoria de un padre y cómo desde varios puntos puedes ver a una persona y no es la verdad en sí, sino que son fragmentos de una realidad”, explicó la autora para VANGUARDIA.
“El libro versa sobre todos estos fragmentos de la verdad de un ser y recurre al mito de Saturno, la bilis negra, los melancólicos, y ahonda en el archivo de mi papá cuando estuvo internado en el hospital por un intento de suicidio. He venido trabajando con los archivos últimamente y se me hacen extensiones de la memoria interesantes y de ahí tomar para realizar creaciones, en este caso literarias”, agregó.
La premiación de este concurso, uno de los más antiguos del país, se realizará el próximo 25 de junio en el marco de la Coronación de las Reinas de las Flores, donde la autora leerá también un extracto del libro ganador.
“Se me hace un poco fuerte este libro para leer en una coronación de la Reina de las Flores, pero ya veremos qué se puede hacer”, dijo entre risas y feliz de ser recipiente de este antiguo galardón.