$!Gonzalo Lizardo combina el esoterismo y la historia de México en nueva novela e inaugura exposición en Saltillo

Durante la presentación de este libro —disponible en las principales librerías y plataformas de México— se habló sobre la calidad literaria del texto, la construcción de sus personajes y los orígenes de la idea, que desciende de su novela “Memorias de un basilisco” (Martínez Roca, 2020), que ocurre en el siglo 17 a partir de la figura de Guillén Lombardo “el Basilisco”.

Alquimia al acrílico

Al terminar la presentación los asistentes asistieron a la inauguración de la muestra pinturas al acrílico “IconOstasis”, que se revela como una amalgama de secretos, en complejas composiciones de figuras alquímicas, cargadas de significado a la espera de ser descifrados.

“Yo había dejado de pintar durante mucho tiempo porque me había dedicado a la escritura, pero las investigaciones que hago para escribir mis novelas me llevaron a esta época tan chingona que es el Renacimiento, donde surge la modernidad pero también surge una simbología mágica y esotérica, en general simbólica, que me motivaron a volver a pintar”, compartió el arista para VANGUARDIA.