Habrá XHKS para rato: Desmienten rumor sobre cierre de la radiodifusora más antigua de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Habrá XHKS para rato: Desmienten rumor sobre cierre de la radiodifusora más antigua de Saltillo

En redes sociales se compartió una publicación donde se aseguraba que la estación sería comprada por un grupo originario de la Ciudad de México

Este miércoles comenzó a circular un rumor que sorprendió y entristeció a propios y extraños: tras 87 años de transmisión, la radiodifusora XHKS 104.9 FM dejaría los micrófonos para ser adquirida por el Grupo Radio Cañón.

La publicación, que se realizó de manera anónima en el grupo de Facebook “La Radio de Ayer y Hoy en México”, desató comentarios de incredulidad ante el potencial cierre de esta histórica estación saltillense. Por fortuna, la información es falsa.

“Es totalmente falso”, declaró Jesús López Castro, director de la “KS” a VANGUARDIA vía telefónica, “el por qué y quién esta originando ese [rumor] no tengo idea ni quiénes son”, agregó señalando que continúan sus transmisiones y programación con normalidad.

El Grupo Radio Cañón al que hace referencia la publicación original es una empresa con más de 15 años de trayectoria que cuenta con 59 difusoras en los estados Ciudad de México, Estado de México, Baja California Norte, Chiapas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, así como Coahuila.

La “KS” inició sus transmisiones como XEKS el 23 de septiembre de 1938, siendo la primera estación de radio en Saltillo. Su fundador fue Efraín López y la difusora transmitió desde el 1330 de AM hasta el 2013, cuando se transformó en la XHKS para continuar su legado radiofónico desde el 104.9 FM.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Radio

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Diles que yo no fui

Diles que yo no fui
true

La bandolera CNTE pone en jaque a una omisa autoridad
El año con mayor número de encuentros con autoridades en frontera con EU fue 2022, con 2 millones 553 mil 540.

Reporta Claudia Sheinbaum caída de 97.5% en migración hacia Estados Unidos
Un cerdito de peluche rosa ha aparecido en cinco escenas de homicidio en Culiacán.

‘Los sicarios del puerquito rosa’... ya suman 5 asesinatos donde aparecen cuerpos junto a un peluche en Culiacán
El nuevo TT01, desarrollado en Tlaxcala con 80% de componentes mexicanos, busca revolucionar la movilidad urbana con un precio accesible y la posibilidad de recargarse mediante energía solar.

¿Es mejor que el Olinia de Sheinbaum?... Tlaxcala lanza su propio auto eléctrico; se carga con el sol y cuesta menos de 100 mil pesos
Las transferencias electrónicas son una maravilla por su rapidez, pero esa misma velocidad se vuelve en nuestra contra.

Transferencias electrónicas: ¿cómo recuperar tu dinero si te equivocaste de CLABE?
La casa de Pipo, ícono de la televisión regiomontana, fue demolida en Monterrey tras más de 25 años en abandono.

¡Que salga Pipo!... demuelen la casa del payaso regiomontano tras 25 años en abandono
Mientras varias figuras de la Selección Mexicana enfrentaron lesiones que limitaron su actividad, Johan Vásquez acumuló minutos de calidad en Europa.

Johan Vásquez, el auténtico ‘caballo de hierro’ entre los europeos de la Selección mexicana