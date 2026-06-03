Habrá XHKS para rato: Desmienten rumor sobre cierre de la radiodifusora más antigua de Saltillo

La publicación, que se realizó de manera anónima en el grupo de Facebook “ La Radio de Ayer y Hoy en México ”, desató comentarios de incredulidad ante el potencial cierre de esta histórica estación saltillense. Por fortuna, la información es falsa.

Este miércoles comenzó a circular un rumor que sorprendió y entristeció a propios y extraños: tras 87 años de transmisión, la radiodifusora XHKS 104.9 FM dejaría los micrófonos para ser adquirida por el Grupo Radio Cañón.

“Es totalmente falso”, declaró Jesús López Castro, director de la “KS” a VANGUARDIA vía telefónica, “el por qué y quién esta originando ese [rumor] no tengo idea ni quiénes son”, agregó señalando que continúan sus transmisiones y programación con normalidad.

El Grupo Radio Cañón al que hace referencia la publicación original es una empresa con más de 15 años de trayectoria que cuenta con 59 difusoras en los estados Ciudad de México, Estado de México, Baja California Norte, Chiapas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, así como Coahuila.

La “KS” inició sus transmisiones como XEKS el 23 de septiembre de 1938, siendo la primera estación de radio en Saltillo. Su fundador fue Efraín López y la difusora transmitió desde el 1330 de AM hasta el 2013, cuando se transformó en la XHKS para continuar su legado radiofónico desde el 104.9 FM.