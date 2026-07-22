‘No hay bienes asegurados a nombre de ‘El Mayo’ Zambada’, aclara García Harfuch

La aclaración surgió después de que el abogado del narcotraficante asegurara públicamente que su cliente no posee propiedades inscritas bajo su nombre, un señalamiento que abrió nuevamente el debate sobre el patrimonio atribuido a uno de los personajes más conocidos del crimen organizado en México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , Omar García Harfuch , precisó que, hasta el momento, las autoridades federales no han asegurado bienes registrados directamente a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada , uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa .

Durante una conferencia de prensa, García Harfuch explicó que las investigaciones financieras y patrimoniales continúan contra distintas organizaciones criminales, aunque en este caso específico no existen aseguramientos de bienes que aparezcan formalmente registrados a nombre de Zambada.

LAS AUTORIDADES SÍ HAN GOLPEADO LAS FINANZAS DE LOS GRUPOS CRIMINALES

El titular de la SSPC subrayó que la estrategia del Gobierno federal no se limita al aseguramiento de propiedades, sino que también contempla el congelamiento de cuentas bancarias y el decomiso de activos relacionados con operaciones ilícitas.

”A nombre de él directamente, a su nombre, no. Sí se han asegurado una gran cantidad de cuentas, propiedades y sobre todo cuentas congeladas de distintas organizaciones criminales”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre el caso.

Con esta precisión, García Harfuch dejó claro que las acciones patrimoniales emprendidas por las autoridades sí han afectado a diversas estructuras del crimen organizado, aunque no necesariamente a través de bienes registrados de manera personal por sus principales líderes.

El funcionario recordó que muchas organizaciones criminales utilizan esquemas financieros complejos, prestanombres y empresas para ocultar la propiedad real de sus recursos y activos.

EL GABINETE DE SEGURIDAD PREPARA UN INFORME

Como parte de la política de transparencia sobre los resultados en materia de seguridad, García Harfuch adelantó que el Gabinete de Seguridad prepara un informe detallado sobre los bienes y recursos económicos asegurados a las organizaciones delictivas.

”Podemos presentar aquí cuánto se ha congelado y cuánto se ha asegurado a cada organización criminal”, adelantó el secretario, al señalar que próximamente podrían darse a conocer cifras específicas relacionadas con los decomisos patrimoniales.

El informe incluiría información sobre cuentas bancarias congeladas, inmuebles asegurados y otros activos financieros vinculados con distintos grupos delictivos que operan en el país.

Las investigaciones patrimoniales forman parte de la estrategia federal para debilitar las capacidades económicas de las organizaciones criminales, además de las acciones enfocadas en la captura de sus integrantes.

LA POSIBLE EXTRADICIÓN DEPENDERÁ DE LA FGR

Durante la misma conferencia, el secretario también fue cuestionado sobre la posibilidad de que Ismael “El Mayo” Zambada pudiera cumplir una eventual sentencia en México, una vez concluido el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

García Harfuch explicó que esa decisión no corresponde al Gabinete de Seguridad, sino a la Fiscalía General de la República (FGR), institución responsable de determinar si procede solicitar formalmente una extradición.

”Tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República, si solicita la extradición”, puntualizó el funcionario.

Con esta declaración, el secretario dejó en claro que cualquier eventual traslado del presunto líder criminal dependerá exclusivamente de las decisiones jurídicas que adopten las autoridades competentes y de los mecanismos de cooperación internacional existentes entre ambos países.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertas diversas investigaciones financieras contra organizaciones delictivas, cuyo objetivo es identificar recursos de origen ilícito y afectar las estructuras económicas que sostienen sus operaciones.