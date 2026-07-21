¿Su mejor disco en 20 años? Madonna conquista de nuevo al mundo con ‘Confessions II’

¿Su mejor disco en 20 años? Madonna conquista de nuevo al mundo con ‘Confessions II’

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Israel García
por Israel García

La ‘Reina del Pop’ vuelve a dominar las listas de popularidad con un álbum que combina la esencia dance que la hizo leyenda con una visión más íntima y contemporánea

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La última aparición en vivo de Madonna, durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue solo un destello del renovado momento de popularidad que vive la estrella del pop. Desde hace varias semanas, su nombre ha ido escalando y reapareciendo en los principales charts musicales gracias al lanzamiento de su álbum ‘Confessions II’, con el que no solo experimenta y marca una pauta para la nueva música, sino que también entrega una de sus mejores obras de los últimos 20 años, según los fans y la crítica especializada.

En VMÁS recordamos la influencia que tuvo la canción ‘Hung Up’ al cumplirse 20 años de su lanzamiento, el pasado octubre de 2025, pues representó una reinvención del pop que la convirtió en un himno del género y en otra joya de la corona de Madonna. Todo indica que algo similar ocurrirá con este nuevo compilado de canciones.

La producción se presenta como la continuación directa del aclamado disco que publicó en 2005. Sin embargo, no se limita a apelar a la nostalgia de las pistas de baile de principios de siglo: el álbum se revela como una obra madura, llena de vitalidad y con un enorme atractivo comercial.

MADONNA Y SU ARRIESGADA APUESTA

Lo que en un principio parecía un movimiento arriesgado para una artista de su trayectoria terminó por convertirse en un éxito rotundo. ‘Confessions II’ ha devuelto a la ‘Reina del Pop’ al primer lugar de las listas internacionales, una posición que no alcanzaba con tanta fuerza desde hacía más de una década.

El primer gran termómetro para medir la recepción de este nuevo trabajo fue el competitivo mercado de Estados Unidos. En su primera semana, ‘Confessions II’ debutó directamente en el número uno de la Billboard 200, con el equivalente a unas 134 mil unidades vendidas.

Y no se trata de un logro menor: representa el estreno más exitoso para un álbum del género dance en lo que va de 2026. Además, supone el mejor registro comercial para Madonna desde que la histórica publicación estadounidense implementó, en diciembre de 2014, su sistema de medición por unidades equivalentes.

Con este hito, la artista neoyorquina suma ya 10 álbumes en el primer lugar de su país natal. El dato la coloca en el selecto grupo de músicos que presumen de alcanzar dobles dígitos en la cima de la clasificación de Billboard.

CONFESSIONS POR EL MUNDO

El éxito comercial tampoco se ha detenido en las fronteras estadounidenses. ‘Confessions II’ ha encabezado de forma consistente las listas oficiales de buena parte de Europa y otros mercados internacionales, alcanzando el número uno en países tan relevantes como Reino Unido, España, Australia, Francia, Italia, Austria, Países Bajos, Finlandia y Suiza.

Además, la propuesta musical llegó también a la pantalla con el estreno de ‘Confessions II - The Film’, un cortometraje que recorre visualmente las seis primeras canciones del disco y que fue proyectado en festivales como Tribeca antes de publicarse de manera gratuita en YouTube.

Pero la gran cita de esta campaña de promoción llegó el pasado 19 de julio de 2026, cuando Madonna participó en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva York. La artista compartió escenario con los exfutbolistas Ronaldo y Ronaldinho, además de figuras como Shakira, Justin Bieber y la banda surcoreana BTS.

MÚSICA PARA SANAR

En el plano musical, ‘Confessions II’ ha recibido el aplauso unánime de la crítica por recuperar la estructura de sesión continua de DJ que definió al icónico álbum de 2005. Para construir esa atmósfera de baile ininterrumpido, la cantante volvió a colaborar con el productor británico Stuart Price, uno de sus aliados creativos más importantes.

Al mismo tiempo, el disco incorpora sonidos contemporáneos de la mano de productores como Andrew Watt, Cirkut, Tainy y Martin Garrix, además de sumar las voces de figuras del pop actual como Sabrina Carpenter, el colombiano Feid, el belga Stromae y la propia hija mayor de la artista, Lola León.

Pero, más allá de los ritmos pensados para la pista de baile, las letras del álbum esconden una profunda carga introspectiva y emocional, alejándose del carácter puramente festivo de su antecesor.

Las nuevas canciones abordan de manera abierta los desencuentros familiares de los últimos años y el propio proceso de envejecimiento de la artista. En una charla para el pódcast ‘On Purpose with Jay Shetty’, Madonna reflexionó que “es importante encontrar una forma de perdonar incluso a la gente que percibes como tus mayores enemigos”.

Tras confirmarse su liderazgo en las listas mundiales, la cantante no ocultó su emoción en redes sociales, donde agradeció el apoyo de sus seguidores.

“Las palabras no pueden expresar cuán agradecida y sorprendida estoy por la increíble acogida que ha tenido ‘Confessions on a Dance Floor’!”, escribió.

Aún se desconoce si Madonna realizará una gira para seguir promocionando el álbum. Sin embargo, su actuación en Nueva York, previa al lanzamiento del disco, demostró que continúa siendo una artista arriesgada y completamente entregada a su escenario y a sus seguidores.

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La ‘Reina del Pop’ regresó para recuperar, a su manera, el trono, la corona y la atención mundial, reafirmándose como una de las mujeres que más han transformado la industria, el discurso y la música durante más de cuatro décadas. (Con información de EFE).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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