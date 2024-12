Inmortalizan vida y obra del músico Antonio Tanguma en libro biográfico

“ Encontrarse con la figura de un hombre sencillo como Antonio Tanguma Guajardo cuya música sí queda perenne, cuya música si no tiene finitud, te das cuenta que este día magnífico en el que vamos a tener la oportunidad de ver en blanco y negro un libro cuya hija ha logrado justamente crear después de tantos años, después de un recuento pulcro de cada acción, de cada actividad de cada muestra de su padre como artista ”, citó.

Monterrey, Nuevo León.- La música regional del noreste de México no sería la misma sin la aportación de Antonio Tanguma Guajardo que vivirá por siempre en los acordes de polkas, huapangos, redovas y chotis tan emblemáticos como “ Evangelina ” y “ El Cerro de la Silla ”, que forman parte ya del acervo folklórico de México .

Renée Rivera, maestro coreógrafo, amigo personal del músico y fundador de la compañía de Ballet Nuevo Reino de León, en la que trabajó Tanguma, destacó el apoyo que el músico le brindó a la compañía, pero además mencionó que ésta nació como un homenaje a su trabajo musical.

“El maestro Tanguma fue nuestro compañero, tuvimos el honor de compartir la escena, pero lo más importante es que nosotros desde el principio reconocimos en él a uno de los más altos valores de nuestro folclor regional y por ese motivo hicimos un ballet exclusivamente con su producción musical como un homenaje”, recordó.

Por su parte, Hilda Tanguma resaltó la vida personal y el aporte musical de su progenitor.

Reconoció que no es escritora, pero con ahínco se dedicó a la labor de recopilar, datos, fotos y realizó la investigación para darle forma al escrito que ahora servirá para que también las nuevas generaciones conozcan quién fue su padre, así como el legado musical que dejó.

“Me tardé mucho años porque cuando yo pedí la beca de Conarte, me la otorgaron, era para la investigación, las entrevistas, para todo eso y se hizo, pero como al fin maestra y hay que revisar exámenes y hay que hacer planeaciones y mil cosas, lo detuve estuvo en el tintero muchos años y ahora que me retire dije: ya”, compartió.

Agregó que este año pasado obtuvo otra beca por parte del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y ahora el escrito logró ver la luz.

“Que les puedo decir, la emoción me llega hasta el corazón, como dice la canción”, comentó.