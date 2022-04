‘Invisible’, traducen al inglés primera novela de Rodolfo Farías, neurólogo coahuilense

“Publicar con ellos ha sido un lujo para mí, porque te van llevando, te van dando retroalimentación, y eso te anima a seguir. Ahora conseguir que sea traducido al inglés derivó de aquella ocasión en que hablé con el jefe de neuropatología del Hospital Universitario de Berlín y platicamos que lo que estaba describiendo con microscopía electrónica, yo lo había escrito cuatro años atrás, y él decía si la publicas en inglés yo la leo”, comentó para VANGUARDIA el autor.

La trama de este libro, que muestra cómo una suerte de virus entra al sistema de un ingeniero agrónomo por la nariz y poco a poco empieza a afectar su cerebro, despertó durante el 2020 la curiosidad de algunos miembros de la comunidad internacional de neurólogos, por la similitud con algunas de las teorías que se tienen sobre cómo el coronavirus que ha afectado al mundo puede terminar provocando problemas neurológicos a largo plazo.

También te puede interesar:

De la nariz al cerebro: neurólogo mexicano se adelanta a teoría sobre COVID-19 en su novela

Ahora, gracias al interés que sus colegas han mostrado por leer la historia en inglés, fue que se hizo posible esta traducción, que llega con una nueva portada a cargo de Adriana Cerecero, así como un nuevo título, elegido por la versatilidad de la palabra en ambos idiomas.

“Me encantaría que pescara otros caminos; el chino, el francés, el alemán... [una adaptación al] cine. De pronto uno se ilusiona y fue no quitar el dedo del renglón [...] Afortunadamente gracias a una agencia que tiene Alejandro Cerecero Barrett y su tía, estuvimos trabajando casi párrafo por párrafo y eso me permitió tener más cuchara en la traducción. Por ahí se dice que traducir es traicionar, y no creo que sea así, es una interpretación, válida”, agregó el médico.