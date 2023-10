Invitan a los adolescentes al teatro con la obra ‘Curva Peligrosa’

“Yo enseño teatro en secundaria y el programa dice que el alumno tiene el derecho de ir a ver teatro. Es un derecho de niños y jóvenes y nosotros como maestros debemos propiciar que el alumno busque el arte, que vaya a museos, al teatro, y me he encontrado con eso, que a los chicos no los llevan, no van al teatro”, compartió en entrevista con VANGUARDIA.

Fue de hecho a través de un grupo de alumnas que dio con el texto de Pilo Galindo, cuando hace unos años fueron a ver un montaje de esta misma obra en Torreón. Recuerda que regresaron muy emocionadas de verla y lo reflejaron en el reporte que suele pedir de estas visitas, donde comparten imágenes, comentarios, resúmenes y opiniones de lo que presenciaron.

“El profe Pilo también es maestro y platicábamos y me decía que se había basado en el hecho de unos chicos que se mataron, allá en Chihuahua, y empezó a ligar todas sus experiencias, que yo creo que la mayoría de los maestros hemos vivido con nuestros alumnos. Me encontré con un texto que no está fuera de moda. La situación del embarazo adolescente, por ejemplo, me dijeron que ya había pasado de moda pero no, ahorita Coahuila está en una grave situación de embarazos adolescentes, lo mismo que el tema de las drogas”, agregó.

La iniciación en el sexo y el alcohol, los embarazos en la adolescencia y hasta la homofobia se hacen presentes en esta obra pensada para jóvenes audiencias, pero en la que adolescentes y adultos pueden encontrar resonancia por igual.

Las funciones los días 5 y 6 de octubre se llevarán a cabo en punto de las 19:00 en el espacio ubicado en el 1059 de la calle Andrés Saucedo, en la colonia Topochico. Los boletos tienen un costo de 150 pesos en taquilla.