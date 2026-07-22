La 79 Muestra Internacional de Cine llegará a Saltillo en agosto

Del 1 al 10 de agosto vuelve a Saltillo la edición número 79 de la Muestra Internacional de Cine, que en esta ocasión traerá diez películas premiadas en grandes festivales y que representan lo mejor del Séptimo Arte de sus respectivos países. Será nuevamente la Sala Emilio ‘Indio’ Fernández la que recibirá a estas cintas, con dos funciones a diario a las 17:00 y a las 19:30 horas —con excepción del día 8 que la segunda función será a las 20:00 horas—, con un costo de recuperación de 50 pesos y promoción permanente de 2x1.

Estas propuestas han sido seleccionadas y premiadas en festivales como Cannes, San Sebastián, Mar del Plata, Londres y Toronto, en géneros que van desde el documental hasta lo híbrido, provenientes de México, Corea del Sur, Francia, Cuba, Alemania, Polonia, Bélgica, China, Palestina, Portugal, Filipinas, España, Taiwán y Noruega. La programación inicia el 1 de agosto con la película mexicana “Tus dos muertos”, dirigida por Daniel Castro Zimbrón. Esta cinta está basada en la novela homónima de Jorge Alberto Gudiño Hernández, explora la corrupción y la culpa así como una constante en el panorama judicial de México: el acceso a la justicia se ve condicionado por el estatus social y la posición económica.

El 2 de agosto se proyectará “Un hogar tras las rejas”, de la directora surcoreana Cha Jeong-yoon; mientras que el 3 de agosto llegará la producción francesa “Caso 137”, bajo la dirección de Dominik Moll. El 4 de agosto, la muestra incluirá la proyección del clásico del cine latinoamericano “Memorias del subdesarrollo”, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, una obra fundamental de la cinematografía cubana.

La programación continuará el 5 de agosto con “La chica de Colonia”, del director Ido Fluk; el 6 de agosto con “Resurrection”, del cineasta chino Bi Gan; y el 7 de agosto con “Gracias por operar con nuestro banco”, dirigida por Laila Abbas. Para el 8 de agosto se presentará “Magallanes”, del reconocido director Lav Diaz, mientras que el 9 de agosto será el turno de “Tardes de soledad”, de Albert Serra. Finalmente, la muestra concluirá el 10 de agosto con “Amor (Sexo-Sueños)”, dirigida por Dag Johan Haugerud. La cartelera se podrá consultar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Coahuila en @culturacoahuila, que en colaboración con la Cineteca Nacional y la Secretaría de Cultura de México trae esta muestra a Saltillo una vez más.

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