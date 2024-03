La argentina Magalí Etchebarne gana el VIII Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

Con un jurado compuesto por Mariana Enríquez, Brenda Navarro y Carlos Castán, la octava edición del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve galardonó a la obra “La vida por delante” de la escritora argentina Magalí Etchebarne (Buenos Aires, 1983). El jurado, presidido por Enriquez, destacó del libro premiado “su estilo” que “es pura frescura e inteligencia. Encuentra humor en la tragedia y sabe de la tristeza con rabia y ternura. No hay postura ni solemnidad en su escritura”.

“Si ustedes pudiesen haber leído los libros que nos llegaron se darían cuenta de que no tenían nada en común, podrían haber sido escritos por, no sé, realmente las diferencias no pasaban en absoluto por el género. Lo evidente es que todos tenían buenísimo nivel”, expresó la autora de “Nuestra parte de la noche”.

Y aunque la calidad de los contendientes era alta, el jurado estuvo de acuerdo en premiar la obra de Etchebarne porque el “libro tenía algo especial, distinto, una apuesta bastante arriesgada como un libro de cuentos. Se nota que no es una recopilación sino que está pensado como una unidad, son cuatro relatos que están conectados”. La argentina agregó que es un trabajo muy particular, poco ortodoxo, “que mira la cara de los demás”.

Por su parte, la premiada se consideró muy afortunada de ganar en un certamen tan competido. “Cuando vi que eran más de mil participantes pensé que era una aguja en un pajar, quizá ni lo leen. Después, estar entre las finalistas ya había sido para mí un premio, por la calidad de las autoras”, compartió sonriente.