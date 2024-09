“Bach es como un Lego pero chiquito, a veces un motivo son tres, cuatro notas, y lo tienes que armar de tal forma que el público lo pueda notar y que le llegue esa melodía que dura un compás o dos. Eso es lo complicado pero también lo divertido. Nosotros no buscamos caminos fáciles”, explicó la directora artística de la OMSA, Natalia Riazanova, en entrevista con VANGUARDIA.

“Una vez un padre jesuita, allá en Torreón, me dijo que Bach es el dios de los músicos, él estudió música y tocó piano y órgano, y estoy muy de acuerdo con él. Porque si desmenuzas a Bach, sobre todo su contrapunto, encuentras mucho [...] Sin Bach yo creo que muchos géneros no existirían. En un ensayo nos pusimos a tocar a Bach con ritmo de cumbia, para bajar el estrés, y suena bien. Lo difícil es lograr este relieve y creo que sí lo hemos logrado para este concierto y creemos que público lo va a disfrutar”, agregó la maestra.

“Aquí yo siento que hay un hilo que nos liga con Rusia, con el romanticismo de finales del siglo 19 en Rusia. Vas a encontrar que todos están hechos sobre temas rusos, aunque realmente es un tema ucraniano, por el lugar donde se usaba, era un baile de hombres, muy local, y el último movimiento está hecho sobre este tema”, añadió, “no es música nueva, pero el para el público sí. En este caso con Reinecke es un compositor olvidado, durante un siglo rara vez lo tocaron, no sé si por complejidad o porqué, pero ya cuando realmente lo desmenuzas y lo haces sonar es una música divina”.

“Poca gente conoce [a Reinecke], era maestro de muchos pero también compositor y muy buen director, y tenía muchas facetas. Él escribía de tal forma que su romanticismo, y aunque tiene unas obras que van hacia el nacionalismo, es universal. No sé si porque soy rusa de origen pero esta obra me fascina y hasta en su estructura trae nombres rusos”, mencionó sobre esta composición que se suma a su objetivo de presentar novedades al público saltillense.

Riazanova también destacó la oportunidad que les da esto como músicos de “redescubrir” a los compositores y encontrar nuevas texturas, sonidos, estructuras y formas de aproximarme a los grandes maestros, al tiempo que el público podrá escucharlos con frescura.

“Siento que el público saltillense es muy curioso, eso me da gusto. No en todas las ciudades hay esa avidez de conocer nombres nuevos, hay miedo. Pero en parte también porque saben que es música romántica, cuando nos ponen cosas raras ahí sí como que no, aunque hay unas cosas más modernas, como Shostakovich, que sí gustan. Nino Rota, por ejemplo, yo creo que en algún momento tocaremos su Concierto para Cuerdas, pero ya es otro lenguaje, más contemporáneo, sin ser experimental”, concluyó.

El concierto “Cuerdas barrocas” se presentará este viernes 27 de septiembre a las 20:15 horas en el Museo de las Aves de México. Los boletos en taquilla tienen un costo de 220 pesos y en preventa tiene un descuento del 20% a través de la plataforma Boletrix.