Tras su reestreno en pandemia, gracias a una convocatoria del Centro Cultural Helénico para proyectos a distancia, con transmisiones en vivo, la obra gozó de nueva vida con una propuesta que “apela a este distanciamiento que tienen los personajes, que no se tocan, no se ven, no tienen una conexión física, pero sí una forma de responder a la distancia”, como explicó el productor, José Palacios, para VANGUARDIA.

“Era muy actual en esta situación de aislamiento, llegó a la Muestra Estatal de Teatro en Torreón y ahora la volvemos a traer con el programa ‘Rodas: Una Alternativa Escénica”, explicó sobre su participación en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.