La escritora Nancy Crampton Brophy, autora de “How to Murder Your Husband” es declarada culpable de homicidio

En este sentido, los abogados defensores aseveraron que las partes del arma eran inspiración para la escritura y, así mismo, dieron a entender que alguien más pudo haber matado a Brophy en un robo que salió mal.

Mientras que, Crampton Brophy testificó durante el juicio que su presencia alrededor de la escuela culinaria el día que su esposo falleció fue una mera coincidencia y que se había estacionado en la zona para trabajar en su escritura.

En el texto “How to Murder Your Husband” de Crampton Brophy se detallan varias opciones para cometer un homicidio en el que no se pudiera ser rastreado y profesaba un deseo por evitar ser descubierta.

Por su parte, el juez de circuito Christopher Ramras tomo la decisión de excluir el ensayo del juicio, indicando que fue publicado en 2011.