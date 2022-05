“Los desastres de la guerra: Goya y el presente”, una mirada sobre la invasión rusa en Ucrania

Si bien el director del Museo Albertina reconoce no saber si este diálogo entre Goya y Palinchak “ funciona codo con codo ”, sin embargo asevera que sirve como una “ advertencia para pensar en que debemos hacer todo lo posible para detener la guerra ”.

“ Después de todo esto no sé cómo volver a la fotografía que hacía antes, la fotografía callejera. Es un tipo de trauma con el que tendremos que vivir ”, manifestó Palinchak.

“ Nunca consideré ni quise ser fotógrafo de guerra, pero el conflicto llegó a mi ciudad y no tuve más opciones que documentar lo que sucedía en mis calles, en mi ciudad, en mi país y a mi gente ”, explicó Palinchak.

En opinión de Palinchak, la masacre de Bucha, los bombardeos en ciudades como Kiev o Irpin, así como la huida de ucranianos que expone el Museo Albertina no reflejan “ni un 1 % de lo que sucede en Ucrania”.

“Estas son las imágenes de personas que luchan y huyen, de personas que han sido asesinadas, mutiladas, violadas y torturadas”, detalló el escritor e historiador austríaco Doron Rabinovici en la inauguración.

En tanto que para Yevhenii Tsymabaliuk, representante de Ucrania ante las organizaciones internacionales en Viena, “todas y cada una de las instantáneas de Mykhaylo Palinchak lloran sobre el desastre humano”.

“Prefiero que esta exposición no se esté haciendo, prefiero que estas fotos no sean tomadas por mí para así no ver que estas cosas pasan en mi país y a mi gente”, explicó Palinchak.

Con información de la Agencia EFE.